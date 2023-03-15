Ella es Sally Ride, la astronauta que mencionan en la serie The Last of Us

The Last Of Us se ha convertido en una de las series más vistas actualmente, el programa sobre un mundo postapocalíptico recientemente mencionó a la astronauta Sally Ride como manera de homenaje, pero ¿quién es ella y porque aparece en la serie?

En el sexto capítulo de la serie, Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) comparten un momento en el que hablan sobre lo qué harán cuando todo termine. Por lo que Joel responde que le gustaría vivir en un granja; mientras que Ellie le dice que quiere ser como Sally Ride.

¿Quién fue Sally Ride y qué hizo?

Sally Ride fue la primera mujer estadounidense que viajó al espacio, y a nivel mundial fue la tercera en hacerlo, después de las rusas Valentina Tereshkova y Svetlana Savitskaja.

“If we want scientists and engineers in the future, we should be cultivating the girls as much as the boys.” – Sally Ride



This article recognizes some of the significant accomplishments of women astronauts from past to present. #WomensHistoryMonth https://t.co/tEnsA7lfSK — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 6, 2023

La astronauta estadounidense fue lanzada al espacio en 1983 con el transbordador Challenger. Posteriormente se convirtió en una de las mujeres destacadas de la NASA.

Sally se unió a la agencia espacial de Estados Unidos luego de ver un anuncio en el periódico donde la NASA invitaba a las mujeres a sumarse a un programa de astronautas. Sally se postuló y fue una de las seis elegidas.

La astronauta estadounidense dejó la NASA en 1987. Comenzó a dar clases en la Universidad de California, en San Diego. Sin embargo, siempre buscó de ayudar a las mujeres para interesarse por la ciencia.

En 2003, Sally Ride entró al Salón de la Fama de los astronautas, el mayor honor para los viajeros del espacio donde se reconoce su labor y aportación.

¿Cuánto tiempo estuvo Sally Ride en el espacio?

El 18 de junio 1983, Sally Ride salió de la Tierra para convertirse en la primera mujer estadounidense que llegó al espacio.

La misión duró seis días, en los que Ride y sus compañeros lanzaron dos satélites de comunicaciones comerciales: Anik C3 para Telesat de Canadá y Palapa B2 para Indonesia.