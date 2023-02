¿Puede ocurrir una infección como la de “The Last of Us”?

“The Last of Us” se ha convertido en la nueva serie apocalíptica favorita de millones de personas. La historia está basada en un mundo después de que una devastadora pandemia causada por un hongo convirtió a casi toda la población en zombies. El hongo que provoca el caos en la serie existe en la vida real, por lo que los fans ya se preguntan si puede ocurrir una infección así.

En “The Last of Us” un hongo conocido como Cordyceps se extiende de persona en persona volviendo a los infectados en zombies agresivos, una mordida de un contagiado es suficiente para transmitir el virus.

Sin embargo, el hongo Cordycep sí existe y afecta a los insectos, motivo por el cual los fans de la serie se han preguntado si en el mundo real puede ocurrir un apocalipsis zombie generado por esta planta.

El doctor Huerta explicó para la agencia de noticias CNN qué tan verídico es que el hongo Cordyceps pueda provocar que los humanos se conviertan en zombies como ocurre en “The Last of Us”.

Los Cordyceps son un género de hongos parásitos que infectan a insectos y arácnidos. El hongo crece dentro del cuerpo del insecto y eventualmente lo mata. Mientras tanto lo puede usar como "Zombie".

Aquí en este video vemos como infecta a un escarabajo 🪲pic.twitter.com/pUZuMwUM03 — Rodrigo Vázquez (@rodvaN) January 24, 2023

Aunque la respuesta del especialista es que una apocalipsis zombie por este hongo no puede ocurrir, sí se ha demostrado que Cordyceps es capaz de infectar a diversas especies de insectos.

“Se ha demostrado que este hongo cambia su comportamiento después de crecer dentro de ellos, razón por la que fueron bautizados como “hongos zombis”, explicó el doctor Huerta en un podcast.

También destaca que no se ha registrado un humano infectado con este hongo, y que es muy poco probable que suceda debido a las diferencias entre la estructura del ser humano y la de los insectos.

¿Qué es el hongo Cordyceps y para qué sirve?

La Universidad Nacional Autónoma de México describe que Cordycepses un género de hongos parásitos muy diverso, utilizado en la medicina tradicional de países asiáticos como China, Corea y Japón.

En la serie “The Last of Us” el hongo Cordyceps controla el cerebro de la gente.



El hongo existe, pero convierte en zombies a hormigas 🐜🐜



Las infecta, las obliga a ir al sitio adecuado y suicidarse.



Luego las devora, crece y expulsa nuevas esporas 😱pic.twitter.com/1ZKViRjzb8 — Rodolfo Asar (@rodolfoasar) January 25, 2023

Poseen componentes bioactivos benéficos para la salud humana como la cordicepina, un metabolito secundario con propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias.

La revista National Geographic explicó que estos hongos producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto de los insectos para colonizarlos; es decir se apodera de ellos, por lo que el hongo también conocido como hongo zombie. Pero no hay motivo para alarmarse ya que esto solo ocurre en los insectos.