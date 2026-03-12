Para salvar a su madre de un estrangulamiento: niño de 13 años golpea y noquea a su padre en Alabama

Un niño de 13 años en Foley, una ciudad ubicada en el condado de Baldwin, Alabama (Estados Unidos), intervino para evitar el estrangulamiento de su madre durante una violenta discusión familiar y terminó golpeando a su padre hasta dejarlo inconsciente, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la noche del lunes en una vivienda cercana a Underwood Road, en Foley, Alabama, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Baldwin acudieron tras recibir un reporte de violencia doméstica. Los investigadores identificaron al sospechoso como Darnell Hernández-López.

Según el informe policial, el niño decidió intervenir después de presenciar cómo el hombre presuntamente intentaba cometer el estrangulamiento de su madre.

Las autoridades indicaron que la situación escaló cuando Hernández-López supuestamente se abalanzó contra el niño e intentó golpearlo utilizando una bicicleta.

Fue entonces cuando el adolescente reaccionó. El niño golpeó varias veces en el rostro al hombre para defenderse y evitar que continuara la agresión tras el presunto estrangulamiento de su madre.

Los agentes señalaron que el sospechoso presentaba signos evidentes de intoxicación y podría haber estado bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Los golpes dejaron al hombre con dos ojos morados, un labio inflamado y una herida visible en la frente. La policía indicó que el agresor posiblemente quedó inconsciente antes de que los agentes llegaran al lugar.

El enfrentamiento que terminó con el padre arrestado en Alabama

Tras controlar la situación, los agentes arrestaron a Hernández-López y lo trasladaron a la cárcel del condado de Baldwin, en Alabama.

El hombre enfrenta cargos por estrangulamiento por violencia doméstica, una acusación considerada grave bajo la legislación estatal.

La foto policial difundida por la Oficina del Sheriff muestra al sospechoso con el rostro golpeado y amoratado tras la pelea con el adolescente.