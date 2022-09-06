ONU insta a Rusia y Ucrania a desmilitarizar central nuclear Zaporiyia

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó el martes a Rusia y Ucrania a acordar un perímetro desmilitarizado alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, que se encuentra controlada por las fuerzas de Moscú.

"Como primer paso, los ejércitos ruso y ucraniano deben comprometerse a no realizar ninguna actividad militar hacia el lugar donde se encuentra de la central nuclear o desde el mismo", dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Como segundo paso, debe asegurarse un acuerdo para decretar un perímetro desmilitarizado. Específicamente, eso incluiría el compromiso de las fuerzas rusas de retirar todo el personal y equipo militar de ese perímetro y el compromiso de las fuerzas ucranianas de no entrar en él", agregó el secretario general de la ONU ante el ente compuesto por 15 miembros.

Esto ocurre luego de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió más temprano establecer una zona de seguridad alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor planta nuclear de Europa. Reportaron que sus expertos encontraron grandes daños en la central nuclear, que se encuentra en la línea del frente en la guerra de Ucrania, producto de los recientes bombardeos de la zona.

I remain gravely concerned about the situation in and around the Zaporizhzhia plant, including reports of recent shelling.



Let's tell it like it is: Any damage - whether intentional or not - in Zaporizhzhia or any other nuclear facility in Ukraine, could spell catastrophe. pic.twitter.com/oi5a6sgOUS — António Guterres (@antonioguterres) September 6, 2022

El OIEA pide zona de seguridad en Zaporiyia

El OIEA pidió una zona de seguridad luego de describir los extensos daños que los inspectores encontraron en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

Su informe largamente esperado no atribuyó la culpa de los daños en Zaporiyia, a pesar de que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear. La central está controlada por las fuerzas rusas, pero es operada por técnicos ucranianos.

Los inspectores dijeron que habían encontrado soldados y equipos rusos en la planta, incluidos vehículos militares aparcados en las salas de turbinas. También sostuvieron que, además de una zona de seguridad, las condiciones para el personal ucraniano que opera la central nuclear deben mejorar para reducir la probabilidad de errores.

"El personal ucraniano que opera la planta bajo la ocupación militar rusa está sometido a un fuerte estrés y una presión elevada y constante, especialmente con el escaso personal disponible", dijo el informe del OIEA.

"Esto no es sostenible y podría provocar un aumento de los errores humanos con implicaciones para la seguridad nuclear", agregó.

Los inspectores del OIEA, encabezados por el jefe del organismo, Rafael Grossi, desafiaron los bombardeos para cruzar la línea del frente y llegar a la planta de Zaporiyia el viernes 2 de septiembre. Dos expertos se han quedado en la central nuclear para mantener una presencia de largo plazo.