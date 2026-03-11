Un momento peculiar que causó temor sucedió en una ciudad de Japón, donde de la nada un enorme tubo salió de la mitad de la calle, dejando exhibidos poco más de 10 metros de la estructura metálica, con el riesgo de impactar una autopista elevada.

Caos vial en el distrito de Kita en Osaka: Por qué cerraron la autopista Shin-Modosuji

El hecho sucedió en el centro de Osaka, poco antes de las 7:00 horas del miércoles 11 de marzo de 2026. 13 metros de un tubo enorme salieron verticalmente debajo de la autopista elevada Shin-Modosuji, en el distrito de Kita.

JUST IN🚨: In Osaka’s Umeda area, a pipe about 30 meters long and 5 meters in diameter suddenly emerged from underground overnight. It has now risen to around 10 meters, and the cause remains unknown. pic.twitter.com/P6m9GZoioL — All day Astronomy (@forallcurious) March 11, 2026

Las autoridades locales señalaron que el tramo de tubería forma parte de un conducto que era preparado para recibir agua de lluvia. Un día antes, el martes, trabajadores habían retirado el agua subterránea que se había acumulado en la tubería. Aún no está claro si estos trabajos influyeron en que el tubo emergiera en medio de la calle.

Operativo de emergencia: Inyectan agua para enterrar de nuevo el conducto gigante

Tras ello, la zona fue acordonada y otros empleados tuvieron que hacer un agujero en el metal con el fin de inyectar agua en la tubería para poder enterrarla de nuevo. Después de varias horas de trabajo, lograron introducir de nuevo la mayoría del tubo.

Los funcionarios de la ciudad advierten que la tubería puede seguir subiendo y alcanzar la autopista elevada, por lo cual la vialidad estará cerrada a la circulación y ello genera una gran congestión vehicular.

En pleno centro de Osaka ocurrió algo rarísimo: una tubería subterránea de 5 m de diámetro literalmente se levantó del suelo y emergió varios metros, rompiendo el asfalto.



Pasó en la zona de Chayamachi (Kita-ku), muy cerca de la estación Hankyu Osaka-Umeda, bajo la vía elevada… pic.twitter.com/oeLMQJF476 — Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) March 11, 2026

A pesar de lo aparatoso e impresionante de la escena del tubo de 3.5 metros de diámetro, no hay personas lesionadas.

