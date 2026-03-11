tva (1).png
ÚLTIMA HORA

Se mantiene contigencia ambiental en CDMX y Edomex

¿Es de Mario Bros.? Enorme tubo de más de 10 metros emerge en medio de la calle en Japón

El tubo salió la mañana del miércoles 11 de marzo en una calle de Osaka, Japón; trabajadores tuvieron que perforar la estructura para inyectarle agua.

Foto de Mario Bros y de tubo que sale en Osaka, Japón, el 11 de marzo de 2026.
¿Qué pasó en Osaka, Japón?|Unsplash / X @forallcurious.

Escrito por: César Contreras

Un momento peculiar que causó temor sucedió en una ciudad de Japón, donde de la nada un enorme tubo salió de la mitad de la calle, dejando exhibidos poco más de 10 metros de la estructura metálica, con el riesgo de impactar una autopista elevada.

Caos vial en el distrito de Kita en Osaka: Por qué cerraron la autopista Shin-Modosuji

El hecho sucedió en el centro de Osaka, poco antes de las 7:00 horas del miércoles 11 de marzo de 2026. 13 metros de un tubo enorme salieron verticalmente debajo de la autopista elevada Shin-Modosuji, en el distrito de Kita.

Las autoridades locales señalaron que el tramo de tubería forma parte de un conducto que era preparado para recibir agua de lluvia. Un día antes, el martes, trabajadores habían retirado el agua subterránea que se había acumulado en la tubería. Aún no está claro si estos trabajos influyeron en que el tubo emergiera en medio de la calle.

Operativo de emergencia: Inyectan agua para enterrar de nuevo el conducto gigante

Tras ello, la zona fue acordonada y otros empleados tuvieron que hacer un agujero en el metal con el fin de inyectar agua en la tubería para poder enterrarla de nuevo. Después de varias horas de trabajo, lograron introducir de nuevo la mayoría del tubo.

Los funcionarios de la ciudad advierten que la tubería puede seguir subiendo y alcanzar la autopista elevada, por lo cual la vialidad estará cerrada a la circulación y ello genera una gran congestión vehicular.

A pesar de lo aparatoso e impresionante de la escena del tubo de 3.5 metros de diámetro, no hay personas lesionadas.

Tags relacionados
Internacional Accidentes en el mundo

Notas