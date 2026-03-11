¿Es de Mario Bros.? Enorme tubo de más de 10 metros emerge en medio de la calle en Japón
El tubo salió la mañana del miércoles 11 de marzo en una calle de Osaka, Japón; trabajadores tuvieron que perforar la estructura para inyectarle agua.
Un momento peculiar que causó temor sucedió en una ciudad de Japón, donde de la nada un enorme tubo salió de la mitad de la calle, dejando exhibidos poco más de 10 metros de la estructura metálica, con el riesgo de impactar una autopista elevada.
Caos vial en el distrito de Kita en Osaka: Por qué cerraron la autopista Shin-Modosuji
El hecho sucedió en el centro de Osaka, poco antes de las 7:00 horas del miércoles 11 de marzo de 2026. 13 metros de un tubo enorme salieron verticalmente debajo de la autopista elevada Shin-Modosuji, en el distrito de Kita.
JUST IN🚨: In Osaka’s Umeda area, a pipe about 30 meters long and 5 meters in diameter suddenly emerged from underground overnight. It has now risen to around 10 meters, and the cause remains unknown. pic.twitter.com/P6m9GZoioL— All day Astronomy (@forallcurious) March 11, 2026
Las autoridades locales señalaron que el tramo de tubería forma parte de un conducto que era preparado para recibir agua de lluvia. Un día antes, el martes, trabajadores habían retirado el agua subterránea que se había acumulado en la tubería. Aún no está claro si estos trabajos influyeron en que el tubo emergiera en medio de la calle.
Operativo de emergencia: Inyectan agua para enterrar de nuevo el conducto gigante
Tras ello, la zona fue acordonada y otros empleados tuvieron que hacer un agujero en el metal con el fin de inyectar agua en la tubería para poder enterrarla de nuevo. Después de varias horas de trabajo, lograron introducir de nuevo la mayoría del tubo.
【速報】巨大パイプ高さ約13mから1.8mまで下がる…— サナエトしんじろう (@24chokemaru) March 11, 2026
大阪・梅田の中心部の道路上に巨大な金属製のパイプがせり出したのは、下水道工事の立坑…
消防が鋼製のパイプに穴を開けて注水して下がったという事は、やはり地下水による「浮力」によって浮き上がったんだと思う…
pic.twitter.com/boGuaWSE2J
Los funcionarios de la ciudad advierten que la tubería puede seguir subiendo y alcanzar la autopista elevada, por lo cual la vialidad estará cerrada a la circulación y ello genera una gran congestión vehicular.
En pleno centro de Osaka ocurrió algo rarísimo: una tubería subterránea de 5 m de diámetro literalmente se levantó del suelo y emergió varios metros, rompiendo el asfalto.— Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) March 11, 2026
Pasó en la zona de Chayamachi (Kita-ku), muy cerca de la estación Hankyu Osaka-Umeda, bajo la vía elevada… pic.twitter.com/oeLMQJF476
A pesar de lo aparatoso e impresionante de la escena del tubo de 3.5 metros de diámetro, no hay personas lesionadas.