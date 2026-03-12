La evidencia que apunta a Estados Unidos en el bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán

Una mañana de clases terminó convertida en escena de guerra. En Minab, al sur de Irán, una escuela de niñas quedó destruida en medio de los primeros ataques lanzados durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Entre mochilas, pupitres rotos y muros abiertos por el bombardeo, comenzó también otra batalla: la de saber quién atacó el plantel.

Durante varios días, la respuesta se movió entre silencios oficiales, versiones cruzadas y condenas internacionales. Washington dijo que no ataca civiles de forma deliberada; Israel no asumió públicamente la responsabilidad. Pero conforme avanzaron los peritajes, las imágenes satelitales y las revisiones internas, la atención empezó a concentrarse en una misma dirección: Estados Unidos.

La historia se volvió todavía más delicada por el lugar del impacto. La escuela Shajareh Tayyebeh estaba junto a instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, una cercanía que hoy alimenta la hipótesis de un error de identificación, una falla de inteligencia o el uso de información desactualizada sobre el blanco. Eso es, precisamente, lo que han comenzado a señalar reportes de Reuters y otras agencias internacionales.

¿Cómo fue el ataque en la escuela de niñas en Minab, Irán?

El bombardeo ocurrió el 28 de febrero de 2026 en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, ubicada en Minab, en el sur de Irán. Según Reuters, la explosión dejó 150 estudiantes fallecidas y después sostuvo que el caso seguía bajo investigación.

Desde el primer momento, el caso provocó indignación porque no se trató de un edificio militar visible para la opinión pública, sino de una escuela en horario normal. La magnitud de la tragedia hizo que organismos internacionales, legisladores estadounidenses y medios internacionales exigieran respuestas sobre la autoría del ataque y sobre la manera en que se eligió ese objetivo.

La evidencia que apunta a Estados Unidos

Reuters publicó este 11 de marzo que una investigación interna de Estados Unidos veía probable responsabilidad de ese país en el ataque. En ese mismo reporte, fuentes citadas por la agencia dijeron que el bombardeo pudo ocurrir después de usar datos de objetivo desactualizados, lo que habría llevado a golpear un punto donde también había presencia civil.

Asimismo, dio a conocer que una investigación previa ya había encontrado que un misil Tomahawk estadounidense probablemente impactó el área. Aunque el Pentágono no ha emitido una conclusión pública definitiva, el cúmulo de indicios ha ido estrechando el margen de duda sobre quién lanzó el ataque.

A pesar de los hallazgos, el caso sigue bajo investigación.

Mientras se espera una conclusión final, el bombardeo a la escuela Shajareh Tayyebeh seguirá siendo una de las heridas más graves y más incómodas de esta guerra.