Cambio de mando: José Antonio Kast toma posesión como nuevo presidente de Chile

José Antonio Kast, quien ganó las elecciones presidenciales en Chile, tomó posesión como presidente del país sudamericano hoy 11 de marzo de 2026, después de haberse alzado con el triunfo electoral el 14 de diciembre de 2025.

El nuevo mandatario, quien llegó al cargo respaldado por el Partido Republicano, identificado con ideas de derecha, tiene entre sus prioridades la migración y la seguridad en su país.

Nueva era en Chile: José Antonio Kast asume la presidencia en La Moneda

El nuevo ocupante del Palacio de La Moneda sostuvo reuniones de trabajo el día de ayer martes 10 de marzo, con el fin de crear un corredor humanitario que llegue hasta Venezuela.

Invitados de honor: María Corina Machado y Javier Milei respaldan a Kast

Al respecto, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, acudió a la toma de posesión de José Antonio Kast. Ella fue recibida con honores para entrar al Congreso Nacional, donde fue la ceremonia de cambio de mando.

A la ceremonia también acudieron Felipe VI, rey de España, así como Javier Milei, presidente de Argentina.

🇻🇪🇨🇱 | Llegada de la líder venezolana, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) al Congreso Nacional de Chile.



Aquí se realizará la Ceremonia de cambio de Mando del presidente electo José Antonio Kast (@joseantoniokast). pic.twitter.com/8s30jMheb9 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 11, 2026

El último mensaje de Boric: "Asumo la responsabilidad por el caso Monsalve"

En su mensaje final, Gabriel Boric, presidente saliente de Chile, admitió que su gestión tuvo errores, como el de la detención de su exsecretario de Gobernación, Manuel Monsalve, quien es investigado por cargos de abuso sexual y violación.

“Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que corresponden. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos, asumo la responsabilidad”, declaró el mandatario saliente.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la última fotografía oficial junto a su gabinete de ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios 🇨🇱 pic.twitter.com/Atbp5pwSw0 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 11, 2026

El también izquierdista aseguró que se va “con la frente en alto y con las manos limpias” y agradeció a los ciudadanos haberlo elegido hace 4 años.

“Quiero que sepan que acepté con humildad el mandato que me dieron hace cuatro años, y les prometo que, durante todo este tiempo, he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta enorme responsabilidad. Puedo decir con tranquilidad que, como dije el sábado, me voy con dignidad y con las manos limpias”, declaró el 10 de marzo de 2026.

