¡Piedras de plástico! Aparecen en refugio de tortugas

La isla de Trinidad, Brasil es atractiva para los científicos debido a su suelo volcánico, aunque ahora, los alarma el descubrimietno de piedras de plástico que ponen en peligro a las tortugas que la habitan.

El plástico derretido por el calor del sol se entrelaza con las rocas de la isla, "hicimos un análisis químico para saber el tipo de plástico y también examinamos estas muestras como si fueran rocas naturales, utilizando los mismos métodos de investigación. Luego las observamos de manera macro y micro y las describimos como rocas, señaló Fernanda Avelar Santos, geóloga de la Universidad Federal de Paraná.

Se trata de un "plastiglomerado", nombre dado por los expertos a un nuevo tipo de roca formada por una mezcla de sedimentos y desechos de plástico, fue hasta mediados del siglo XX que apareció por primera vez en la naturaleza.

Plástico convertido en material geológico

Investigadores señalan que es una evidencia del aumento de la influencia humana en los ciclos geológicos del planeta, "esto es nuevo y aterrador a la vez, porque la contaminación ha llegado a la geología y el plástico se puede conservar en el informe geológico de la Tierra", agregó Avelar.

Avelar y su equipo identificaron de dónde proviene la contaminación de plástico, "principalmente de las redes de pesca, que son desechos muy comunes en las playas de la isla de Trinidad. Son arrastradas por las corrientes marinas y se acumulan en la playa. Cuando sube la temperatura, este plástico se derrite y se incrusta con el material natural de la playa".

Fernanda Santos, doutoranda em Geologia pela UFPR, encontrou rochas formadas por sedimentos de plástico. As rochas são idênticas às naturais, mas compostas por material plástico originário de redes de pesca abandonadas ou levado pelas correntes marítimas. https://t.co/XhXQfq0O6I pic.twitter.com/iUWATHS9tV — CAPES (@CAPES_Oficial) February 15, 2023

Isla sin humanos pero con plástico

La isla de Trinidad se ubica en el Océano Atlántico Sur, aproximadamente a mil 150 kilómetros de la ciudad de Vitória, en el estado de Espírito Santo, Brasil y junto con las islas de Martín Vaz forman un archipiélago volcánico de más de 10 klómetros cuadrados.

La Isla Trinidad es un refugio de conservación de los más importantes del mundo, para la tortuga verde marina, una especie en peligro de extinción que cada año llega a poner sus huevos.

Los únicos habitantes humanos, son 32 soldados de la Marina Brasileña que mantienen una base militar y además protegen a las tortugas.

"El lugar donde encontramos estas muestras de plástico es un área preservada permanentemente en Brasil, cerca del lugar donde las tortugas verdes ponen sus huevos. Tiene una biodiversidad única con especies endémicas de peces, arrecifes de coral, aves marinas y especies protegidas de cangrejo", indicó Avelar, para saber más de la investigación da click aquí.