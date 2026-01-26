¡Accidente aéreo! Avión choca en Aeropuerto de Bangor en Maine, Estados Unidos

La noche de este domingo, el Aeropuerto Internacional de Bangor en Maine, Estados Unidos, se convirtió en el escenario de un accidente aéreo mayor. Un avión privado, con ocho personas a bordo, no logró completar su despegue, lo que desató una movilización inmediata de los cuerpos de rescate en una zona actualmente azotada por un clima invernal severo .

Accidente en el Aeropuerto de Bangor: Un despegue fallido

Cerca de las 7:45 p.m. (hora local), un Bombardier Challenger 650 intentaba salir de la pista cuando algo salió mal. Según los primeros reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave sufrió un percance crítico durante la carrera de despegue.

Aunque los detalles técnicos aún son escasos, fuentes oficiales mencionaron que tras el impacto se registró un incendio de grandes proporciones en el lugar del siniestro.

¿Hubo heridos en el accidente aéreo de Mine?

Hasta el momento, la mayor preocupación se centra en las ocho personas que viajaban en el jet. Aunque los servicios de emergencia llegaron al sitio a los pocos minutos, todavía no se ha confirmado el estado de salud de los ocupantes o si hubo víctimas fatales.

La aeronave, registrada a nombre de una empresa en Houston, se encuentra en una zona de difícil acceso para los medios debido al cerco de seguridad establecido.

First photo of plane carrying 8 that crashed at Bangor International Airport, Maine. records reviewed by Arnold & Itkin LLP suggest the aircraft may be registered to a law firmhttps://t.co/0CzdSJzLez pic.twitter.com/UL1D8XddUs — News Channel3 NOW (@channel3newsnow) January 26, 2026

Cierran aeropuerto de Mine por accidente de avión

Las autoridades de Bangor emitieron un comunicado urgente pidiendo a la población evitar la zona por completo. "La pista está cerrada en este momento", indicaron, mientras los equipos de primera respuesta evalúan la situación.

El aeropuerto ha suspendido todas sus operaciones comerciales y privadas para permitir que los bomberos y paramédicos trabajen sin interrupciones en el sitio del impacto.

El clima extremo: ¿Un factor determinante?

El accidente ocurrió bajo condiciones meteorológicas muy complicadas. El noreste de Estados Unidos está siendo golpeado por una fuerte tormenta de nieve, y en Maine las temperaturas se encuentran por debajo del punto de congelación.

La visibilidad era sumamente baja al momento del incidente, lo que sumado a la acumulación de nieve en la pista, será un punto clave en las próximas investigaciones.

❗️⚠️🇺🇲 - A private jet crashed during takeoff at Bangor International Airport in Maine on Sunday evening, January 25, 2026.



The Bombardier Challenger 650 (registration N10KJ) carried eight people—three crew members and five passengers—around 7 p.m. local time. The aircraft had… pic.twitter.com/MzXmeQhlUq — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 26, 2026

Autoridades inician investigación por accidente aéreo

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han tomado el control del caso. Los peritos deberán determinar si el accidente fue causado por una falla mecánica en el motor del Bombardier, un error humano o si las condiciones del hielo y la nieve jugaron un papel decisivo en la tragedia.

Por ahora, el aeropuerto permanecerá cerrado de forma indefinida mientras se retiran los escombros y se asegura la zona.