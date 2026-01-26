Quién era Alex Pretti, el enfermero asesinado por agentes de ICE en Minneapolis

La ciudad de Minneapolis intenta asimilar la pérdida de Alex Pretti, un enfermero de 37 años cuya vida se apagó el pasado sábado durante un operativo de agentes de inmigración (ICE) .

Lejos de las etiquetas oficiales, quienes compartieron guardias y vecindario con él describen a un profesional de la salud con una vocación inquebrantable por el servicio y la protección de los más débiles.

Today, we lost another Minneapolis neighbor after multiple ICE agents pummeled him and shot him to death.



How many more people need to die or get shot before this ends?



President Trump, I am calling on you to put the American people and this American city first & get ICE out. pic.twitter.com/iGkziVRPUI — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 24, 2026

Quién era Alex Pretti

Alex Pretti no era un desconocido en el sistema de salud local. Durante cinco años, trabajó como enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Asuntos de Veteranos. Su labor diaria consistía en atender a excombatientes en estado crítico, una tarea que requiere no solo temple, sino una profunda empatía.

Sus colegas relatan que no se limitaba a sus turnos; incluso participaba en investigaciones para prevenir muertes por cáncer , demostrando que su compromiso iba más allá de lo básico.

Pretti era un enfermero dedicado y trabajador

Originario de Wisconsin, Alex luchó por alcanzar sus metas profesionales desde joven. No nació en una familia de privilegios; se pagó sus propios estudios de enfermería trabajando en el mismo hospital donde más tarde se convertiría en una pieza clave del equipo médico.

Sus padres lo recuerdan como un "alma bondadosa" que siempre buscó marcar una diferencia positiva en el mundo, un sueño que sus allegados lamentan que no podrá ver cumplido.

JUSTICE FOR ALEX PRETTI!



Repost if you are with me! pic.twitter.com/5hrEYlAuL3 — Haters_gonna_hate (@princess_kim_k) January 25, 2026

ICE dio un perfil que no encaja con Alex Pretti

A diferencia de los perfiles violentos descritos en los informes federales, la vida cotidiana de Pretti era la de un ciudadano responsable. Sus vecinos en el barrio de Lyndale lo describen como un hombre "cordial y agradable" que disfrutaba de pasear a su perro y saludar a todos.

Además, los registros legales confirman que Alex era dueño de armas con todos sus permisos en regla, y su historial estaba limpio de crímenes.

La defensa de una familia contra las acusaciones de ICE

El dolor de Michael y Susan, padres de Alex, se ha transformado en una lucha por limpiar el nombre de su hijo. Ellos rechazan categóricamente la narrativa de que Alex fuera una amenaza.

Según su versión, en el momento del altercado, su hijo estaba actuando por instinto protector para ayudar a una mujer que se encontraba en peligro. Para su familia, las declaraciones oficiales son ataques injustos contra la memoria de un hombre dedicado a salvar vidas.

The Washington Post share video of federal agents taking away Alex Pretti’s gun before shooting him multiple times in Minneapolis, refuting claims made by DHS and the Donald Trump administration. pic.twitter.com/EeFkOyxhLj — Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2026

Agentes de ICE asesinaron a Alex Pretti

El incidente ocurrió el pasado sábado en Minneapolis, cuando agentes de ICE interceptaron a Pretti. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se produjo un forcejeo mientras los oficiales intentaban desarmarlo, alegando que actuaron en defensa propia tras ser amenazados con una pistola. Sin embargo, el análisis de videos del lugar sugiere que un agente logró retirar el arma de Pretti justo antes de los disparos mortales.

Sus padres sostienen una versión muy distinta: aseguran que Alex no era una amenaza y que su intención en ese momento era proteger a una mujer que se encontraba cerca del operativo.