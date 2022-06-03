Tortuga albina gigante de las Islas Galápagos es la atracción en Suiza

El 1 de junio, una tortuga albina gigante de las Islas Galápagos cumplió un mes de nacida, cabe en la palma de la mano y apenas pesa alrededor de 50 gramos, su piel es de un tono amarillo y sus ojos son rojos.

"Nos sorprendió bastante el color de la tortuga. Puede ocurrir al nacer, pero después de dos días, estábamos seguros de que era albina cuando señaló con la punta de la cabeza, por lo que fue realmente sorprendente, para esta especie es bastante extraordinario", dijo Thomas Morel, cuidador de Tropiquarium de Servion, un zoológico de Suiza.

El 11 de febrero, la mamá de esta tortuga albina gigante de las Galápagos puso cinco huevos, que cuidadores trasladaron a una incubadora; luego de dos meses y medio, la bebé albina nació el 1 de mayo y su hermanita que es del color de sus padres llegó al mundo cuatro días después.

"Fue el segundo nacimiento en el Tropiquarium de Servion, ya tuvimos uno el año pasado", indicó Morel, acerca de esta especie originaria de Islas Galápagos, un archipiélago ubicado a mil kilómetros de al oeste de las costas de Ecuador.

Lo que hace felices a los empleados del lugar es que podría ser la primera vez que una tortuga albina gigante de las Galápagos es vista, ya sea en cautiverio o en la naturaleza, "con respecto al albinisno, lo que descubrimos es que, en las tortugas, es de uno entre 100 mil casos, por lo que es algo muy especial, tenemos la suerte de verlo."

|REUTERS/Denis Balibouse

Apareamiento exitoso de la tortuga gigante de las Galápagos

En este zoológco de Suiza viven tres ejemplares de tortuga gigante de las Galápagos, dos hembras y un macho, que recientemente alcanzaron su madurez sexual, tienen 33 años.

La tasa de un apareamiento exitoso en esta especie es de 2% a 3%, debido a que su gran tamaño complica la unión, sin embargo no fue el caso en este zoológico, "estamos muy contentos de que nuestro macho sea muy activo y lo haya logrado", enfatizó Morel.

Los cuidadores del zoológico indicaron que si esta tortuga albina gigante de las Galápagos hubiera nacido en la naturaleza, habría vivido unas semanas, ya que su piel clara atrae a los depredadores, por eso están contentos de que haya nacido en este zoológico suizo.

Tortuga gigante de las Islas Galápagos

"Viven alrededor de 200 años", comentó Morel, es la especie de tortuga más longeva y la más grande del mundo, son edémicas de las Islas Galápagos, Ecuador, de ahí su nombre.