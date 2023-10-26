Inundación en Venustiano Carranza, Puebla, causa daños en caminos y viviendas

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en Puebla provocaron una gran inundación en el municipio de Venustiano Carranza; hasta el momento no hay lesionados o fallecidos, pero se reportan más de 250 viviendas y al menos mil personas damnificadas.

El alcalde de Venustiano Carranza, Ernesto García Rodríguez, informó que reportes de la Dirección de Protección Civil refieren que, hasta el momento, se tienen contabilizados ocho autos que sufrieron los embates de la corriente debido al desbordamiento de un río que también dañó puentes y caminos.

Otros percances se registraron en el Centro de Atención Múltiple, en el jardín de niños Margarita Patiño Tamariz y la Escuela Secundaria General Venustiano Carranza, donde se reportó la pérdida total de equipos.

🏚️En seguimiento a las afectaciones en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, por el escurrimiento del arroyo "Las Lajas", se continúan con recorridos en 4 colonias, donde se reportan aproximadamente 250 viviendas afectadas por filtraciones de agua. pic.twitter.com/srRJLcvq3K — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) October 26, 2023

"La clínica de Agua Fría, el sillón dental fue pérdida total, así como refrigeradores, logrando sacar el biológico a las 3 de la mañana para resguardarlo en la clínica de Villa Lázaro Cárdenas", añadió el funcionario al mencionar que la evaluación de daños continuará durante las próximas horas.

Descartan desaparecidos o fallecidos por inundación en Venustiano Carranza

Las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, se descarta que personas de Venustiano Carranza hayan desaparecido o fallecido durante las lluvias y la inundación que afectó principalmente a las zonas bajas de la región.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta que en las comunidades de Tumbadero y Vicente Guerrero no hay acceso, debido al desbordamiento de los arroyos. También se reporta el daño en algunos puentes, árboles caídos, casas afectadas con pérdidas materiales, pero hasta el momento sin lesionados o pérdidas humanas", insistió el gobierno municipal.

Habrá censo por inundación en Venustiano Carranza, Puebla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, inició un recorrido por la zona más afectada de Venustiano Carranza debido a las inundaciones y afirmó que, de manera preliminar, al menos 25 viviendas habrían resultado afectadas, mientras que 16 de ellas fueron reportadas como pérdida total.

En el lugar, el mandatario confirmó que iniciarán el censo para conocer la magnitud de la inundación, así como la entrega de ayuda para las familias que resultaron afectadas.