Una súbita y fuerte inundación de lodo y escombros sorprendió a los conductores en la comunidad de Oak Glen, en California, dejando una ola de destrucción a su paso y que fue captada en video por testigos.

En las imágenes, registradas por Gabriel Sedillo, se observa cómo un hombre corre desesperado para mover lo que parece ser su camioneta que estaba estacionada justo en la trayectoria del lodo, mientras algunos de los presentes le gritaban “¡Cuidado!”. A pesar de sus esfuerzos, la corriente terminó por arrastrar al vehículo y a su conductor.

VIDEO: conductor intenta salvar su camioneta de una inundación repentina

El video compartido en redes sociales muestra con crudeza la potencia destructiva de este tipo de corrientes de lodo, capaces de levantar y hasta de desplazar vehículos de gran tamaño en cuestión de segundos. Los expertos recomiendan a la población no intentar mover automóviles en medio de este tipo de emergencias, ya que el riesgo de ser arrastrado por la corriente es extremadamente alto.

La inundación de lodo en Oak Glen recuerda la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos naturales repentinos; ¿crees que California debería invertir más en infraestructura de prevención para este tipo de desastres?

¿Qué provocó la inundación de lodo en Oak Glen, California?

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, las intensas lluvias registradas en la zona provocaron un repentino flujo de lodo y rocas, más conocido como “debris flow”; este tipo de fenómenos es común en áreas montañosas después de tormentas severas. El flujo se concentró cerca del Oak Glen Steakhouse and Saloon, donde varios automóviles quedaron sepultados bajo varios metros de lodo y escombros.

Este hecho sucedió durante la jornada del pasado jueves 18 de septiembre y las autoridades confirmaron que, hasta el viernes 19 de septiembre, no se reportaron heridos ni personas desaparecidas por esta repentina inundación de lodo; sin embargo, varias carreteras permanecieron cerradas debido a la gran cantidad de lodo y escombros acumulados.