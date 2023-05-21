Inundaciones en Italia: primera ministra Meloni visita zonas afectadas de Emilia-Romagna

La primera ministra Giorgia Meloni se comprometió a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones en Italia que afectan el norte del país el domingo 21 de mayo. Esto sucedió después de regresar temprano de la cumbre del G7 en Japón para ver el daño de primera mano.

Meloni entró en las casas de las personas con botas de goma y antorchas para inspeccionar los daños en Emilia-Romaña, una región donde las inundaciones mataron a 14 personas y causaron daños estimados en miles de millones de euros, después de detenerse en su camino de regreso de la cumbre en Asia.

Hablando en Ravena, Meloni dijo que estaba impresionada por la resiliencia y el coraje de las personas al enfrentar la perspectiva de limpiar sus hogares, parcialmente sumergidos por las inundaciones en Italia.

La primera ministra, que encabeza un gobierno de derecha, dijo que el daño por las inundaciones en Emilia-Romaña fue enorme pero que era difícil calcular el impacto financiero.

"Encontraremos los recursos necesarios", agregó, y dijo que Italia podría recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para desastres naturales.

[🇮🇹] President Meloni landed in Rimini a few hours ago, visiting the flood victims far from the press spotlight and the citizens happy with her presence because she was the only one to visit them, something the mayors and governor didn’t do. pic.twitter.com/uVZIJiwc3O — ceoofitaly (@ceoofitaly) May 21, 2023

Recuperación de Italia tras inundaciones

Los compañeros líderes en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en la ciudad japonesa de Hiroshima también ofrecieron varias formas de apoyo, agregó la primera ministra. Meloni abandonó la cumbre en Hiroshima un día antes de lo programado, diciendo que su conciencia no le permitiría quedarse fuera por más tiempo tras las inundaciones en Italia.

La lluvia había cesado el domingo y los equipos de rescate y los voluntarios locales intentaban bombear los edificios y barrer el lodo que se acumulaba en las calles antes de que se pusiese bajo el sol.

El gobierno celebrará una reunión de gabinete el martes (23 de mayo) para decidir sobre las medidas para responder a las inundaciones en Italia. Habiendo sido testigo de algunos de los daños, Meloni dijo que pasaría el lunes revisando los planes para apoyar los esfuerzos de recuperación.

Unas 36,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y muchos de los que permanecieron en las zonas inundadas se quedaron sin electricidad. Unos 10,000 de ellos habían podido irse a casa el domingo por la noche.

La agricultura se ha visto muy afectada en una zona que cultiva frutas como melocotones, kiwis y albaricoques, así como maíz y cereales.