¡Fue pura pantalla! Joven asalta a encargada de una tienda con arma falsa en Tláhuac; ya fue detenido

¡Se quiso pasar de listo! Un hombre de aproximadamente 21 años de edad, fue detenido tras el robo a una tienda de conveniencia, ubicada en calles de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX); el delincuente uso una réplica de arma de fuego para amenazar a la empelada del lugar.

Los hechos ocurrieron en una tienda en calles de la Miguel Hidalgo.

Amenazó a la cajera y huyó con el dinero: Así detuvieron al delincuente de Tláhuac

Según el testimonio de una mujer aproximadamente 32 años, identificada como la trabajadora de la tienda de conveniencia, el sujeto acudió al establecimiento, amenazándola con una supuesta arma de fuego.

Mientras la trabajadora era amenazada, el delincuente sustrajo la mercancía, además de apoderarse del dinero en efectivo que se encontraba al interior de la caja registradora, para después escapar corriendo del lugar.

Elementos de la policía capitalina acudieron rápidamente al lugar de los hechos, por lo que la cajera aseguró que el responsable se encontraba a unos cuentos metros de distancia de la tienda de conveniencia.

Los uniformados lograron interceptar al delincuente y, de acuerdo con el protocolo policial, realizaron una inspección de seguridad, en la que le aseguraron la mercancía robada, la réplica de arma de fuego, así como el dinero en efectivo.

"La denunciante señaló al posible implicado que corría metros más adelante, por lo que los uniformados lo interceptaron (...) Le aseguraron una réplica de arma de fuego, mercancía del establecimiento y dinero en efectivo", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a un sujeto en posesión de una réplica de arma de fuego, quien posiblemente robó producto de un establecimiento comercial, en la alcaldía @TlahuacRenace.



Los hechos ocurrieron cuando los… pic.twitter.com/Qzu8h7nkM9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 6, 2026

Joven de 21 años es trasladado al Ministerio Público; definirán su situación legal por robo en Tláhuac

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el joven de 21 años, responsable del robo, fue informado de sus derechos constitucionales, para ser trasladado al Ministerio Público.

Se espera que en el Ministerio Público se defina la situación legal del responsable del asalto a la tienda de conveniencia de Tláhuac. Hasta el momento se desconoce la identidad del delincuente.