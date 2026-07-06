¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX para este lunes; rutas alternas

¡Atención, capitalinos! Este lunes 6 de julio 2026, algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la CDMX; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.