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¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX para este lunes; rutas alternas

Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX hoy lunes 6 de julio 2026: estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 6 de julio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas por protestas
¿Qué calles en CDMX están cerradas este lunes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, capitalinos! Este lunes 6 de julio 2026, algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la CDMX; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes

Reducción de carriles en Paseo de la Reforma; zonas afectadas y alternativas viales

Se reporta una reducción de carriles sobre Paseo de la Reforma al Poniente desde Av. Hidalgo hasta la Estela de Luz por el retiro de las pantallas.

Estas son las alternativas viales: Chapultepec y Circuito Interior.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz; la medida termina alrededor de las 9:00 horas de este lunes.

Autos que NO circulan este lunes 6 de julio 2026

El Hoy No Circula para este lunes 6 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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