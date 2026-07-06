¡No te quedes en el tráfico! Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX para este lunes; rutas alternas
Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX hoy lunes 6 de julio 2026: estas son las alternativas viales.
¡Atención, capitalinos! Este lunes 6 de julio 2026, algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la CDMX; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes
Reducción de carriles en Paseo de la Reforma; zonas afectadas y alternativas viales
Se reporta una reducción de carriles sobre Paseo de la Reforma al Poniente desde Av. Hidalgo hasta la Estela de Luz por el retiro de las pantallas.
Estas son las alternativas viales: Chapultepec y Circuito Interior.
07:41 #PrecauciónVial | Reducción de carriles sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde Av. Hidalgo hasta Estela de Luz, por retiro de logística. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/wLIkEv4kCm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 6, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz; la medida termina alrededor de las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/wF5oQBYm2H— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 6, 2026
Autos que NO circulan este lunes 6 de julio 2026
El Hoy No Circula para este lunes 6 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 6, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 6 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UGBufUy983