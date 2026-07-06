¿Quiso ganarle al transporte público? Fuerte choque deja un herido en Eje 5 Norte, CDMX; hay caos vial en la zona

En las primeras horas de este 6 de julio 2026, se reportó un fuerte choque entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en el Eje 5 Norte, en la Ciudad de México (CDMX), dejando una persona lesionada.

Los hechos ocurrieron al cruce Eje 5 Norte, en su tramo San Juan de Aragón, a la altura del cruce con Cerrada M. Domínguez.

Choque en San Juan de Aragón deja un herido y provoca caos vial en la zona

Los primeros reportes indican que el choque ocurrió cuando el vehículo particular intentó cruzar el Eje 5 Norte. El impacto provocó que una persona resultara lesionada, por lo que tuvo que ser valorada por los servicios de emergencia que llegaron rápidamente al lugar.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona lesionada; tampoco se sabe si ya se dio aviso a los familiares de la víctima.

Elementos de la policía realizaron cortes viales mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes y el retiro de las unidades involucradas.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona, ya que la afectación vial se mantiene debido a las labores de los cuerpos de emergencia.

#AlertaVial | Accidente vial en @TuAlcaldiaGAM



Una unidad de transporte público chocó contra un automóvil particular sobre Eje 5 Norte San Juan de Aragón, a la altura de Cerrada M. Domínguez.



El conductor del vehículo resultó lesionado y fue atendido por servicios de… pic.twitter.com/BNqJYPsHQA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.