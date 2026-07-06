Alerta Metro CDMX: Rastrea el servicio y demoras durante este lunes
¡Toma previsiones! Si vas a usar el Metro CDMX, revisa con nosotros cómo va el avance de trenes y el estatus de fallas en las 12 líneas para evitar retrasos.
Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomar precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 6 de julio de 2026.
Alerta Metro CDMX: Rastrea el servicio y demoras durante este lunes
Retiran tren en Línea B
Ante quejas sobre retrasos en la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista), el STC informó que retiró un tren para revisión y trabaja en agilizar el paso de convoyes.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 6, 2026
Retrasos en Línea A
Usuarios de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, señalan que hay un tren detenido por más de 15 minutos en la estación Los Reyes y los andenes se están llenando de personas.
Qué pasa con la #LineaA el tren está en Los Reyes y no llega a la paz, llevamos 15 minutos, y de la paz a los Reyes menos. Ya esta lleno el andén y estan dejando que se llené el tren en la paz. Muevanse por favor 🙏 @ClaraBrugadaM @AdrianRubalcava— Enrique Rivera (@22_scorpio) July 6, 2026