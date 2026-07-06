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Alerta Metro CDMX: Rastrea el servicio y demoras durante este lunes

¡Toma previsiones! Si vas a usar el Metro CDMX, revisa con nosotros cómo va el avance de trenes y el estatus de fallas en las 12 líneas para evitar retrasos.

Interior de vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomar precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 6 de julio de 2026.

Alerta Metro CDMX: Rastrea el servicio y demoras durante este lunes

Retiran tren en Línea B

Ante quejas sobre retrasos en la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista), el STC informó que retiró un tren para revisión y trabaja en agilizar el paso de convoyes.

Retrasos en Línea A

Usuarios de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, señalan que hay un tren detenido por más de 15 minutos en la estación Los Reyes y los andenes se están llenando de personas.

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