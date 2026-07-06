“¡Asesino, Samir vive!” Encaran a Cuauhtémoc Blanco durante protesta en CDMX (VIDEO)

La tarde de este domingo 5 de julio, el exfutbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco fue encarado por manifestantes, mientras circulaba por Periférico Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

Integrantes de colectivos antimundialistas y vecinos de Santa Úrsula Coapa aprovecharon para interceptar la camioneta en la que viajaba, donde le gritaron cosas como "¡Asesino!" en referencia al activista y comunicador asesinado en 2019.

VIDEO: Manifestantes encararon a Cuauhtémoc Blanco

El enfrentamiento ocurrió cuando el exgobernador de Morelos y actual diputado federal se dirigía hacia el Estadio Ciudad de México. Al momento de pasar por Periferico Sur, el colectivo lo interceptó y comenzaron a rayar la camioneta en la que viajaba.

El momento fue captado y difundido por la Red Trinacional Antimundial (RETA), organización que no tardó en pedir justicia por el caso de Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

#CoberturaReta | Manifestantes increparon en Periférico Sur al ex gobernador y actual diputado de #Morena Cuauhtémoc Blanco, que se dirigía al estadio. Exigen justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes y por las acusaciones de violación que tiene el exfutbolista.



🧵👇🏼 pic.twitter.com/Kxxom0q3U6 — RETA | Red Trinacional Antimundial (@RetaAlMundial) July 5, 2026

En el video se puede observar cómo lanzan consignas como "¡Asesino!", "¡Mataste a Samir!" y "¡Samir vive!". Incluso, algunos manifestantes aseguraron que la camioneta avanzó hacia ellos mientras mantenían el bloqueo sobre Periférico.

En medio de la tensión, Blanco bajó e intentó dialogar, mientras uno de sus acompañantes discutía con integrantes del colectivo antes de que el vehículo continuara su camino.

¿Quién fue Samir Flores Soberanes?

Samir Flores Soberanes fue un comunicador comunitario, defensor del agua, la tierra y los derechos humanos originario de Amilcingo, Morelos.

Además de ser fundador de la radio comunitaria Radio Amiltzinko 100.7 FM, denunciaba de manera constante problemáticas en la región, además de que en diversas ocasiones se mostró en contra de la termoeléctrica de Huexca y al Proyecto Integral Morelos.

Desde 2012 reportó haber recibido amenazas por su labor, pero el 20 de febrero de 2019 fue atacado a balazos frente a su domicilio.

¿Qué se sabe de la investigación por el asesinato de Samir Flores?

A más de siete años del homicidio, colectivos y organizaciones continúan exigiendo que el caso sea esclarecido.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ha denunciado presuntas irregularidades durante las investigaciones, entre ellas la supuesta fabricación de pruebas contra una persona inocente y la falta de avances para identificar a los autores intelectuales.

