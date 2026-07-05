México vs Inglaterra: El protocolo a seguir por tormenta eléctrica y lluvias en el Estadio Ciudad de México

A solo unas horas del partido de octavos de final entre México vs Inglaterra, la FIFA activó el protocolo por tormenta eléctrica debido a las fuertes lluvias registradas en el Estadio Ciudad de México.

La medida ha generado dudas entre los aficionados: ¿qué pasa si el mal clima no para?, ¿el partido puede suspenderse o incluso reprogramarse? Esto es lo que establece el reglamento.

¿Cómo funciona el protocolo de la FIFA por tormenta eléctrica durante partidos?

La FIFA cuenta con un sistema de monitoreo meteorológico permanente para evaluar las condiciones climáticas antes y durante cada partido. Cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, entra en vigor un protocolo de seguridad:



Si se detecta un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el partido se suspende de inmediato.

alrededor del estadio, el partido se suspende de inmediato. Jugadores, árbitros, personal de apoyo y aficionados deben evacuar o resguardarse en las zonas seguras del inmueble.

Las actividades permanecen detenidas durante 30 minutos.

¡Ojo! Si durante ese periodo vuelve a caer otro rayo cerca del Estadio Ciudad de México, el conteo de 30 minutos comienza nuevamente, y así hasta que la actividad eléctrica disminuya.

Si las lluvias paran, los aficionados pueden regresar a sus lugares y los futbolistas realizan 15 minutos de calentamiento antes de reanudarse el partido.

