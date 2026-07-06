Afición de México se despide del sueño mundialista tras derrota contra Inglaterra, mientras dormía

Los servicios de emergencia, seguridad y las corporaciones de servicios urbanos de la capital mantuvieron una intensa actividad durante la jornada nocturna del domingo y la madrugada de este lunes. Mientras dormía la población de la CDMX, miles de aficionados se concentraron en las calles para vivir el fin del sueño mundialista tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026, lo que posteriormente derivó en un rápido despliegue de las brigadas de limpieza para liberar las principales vialidades del centro de la ciudad.

Miles de aficionados despiden con orgullo al Tricolor en el Ángel de la Independencia

La ilusión de miles de aficionados mexicanos terminó la noche de este domingo luego de que la Selección Nacional cayó tres goles a dos ante Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar del amargo resultado, el epicentro del apoyo capitalino fue el Ángel de la Independencia, donde una multitudinaria concentración de seguidores se mantuvo activa hasta la madrugada.

#AlertaVial | Tras la transmisión del partido de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, autoridades realizaron labores de limpieza y la circulación en Paseo de la Reforma ya fue reabierta sin incidentes.



En otro punto de la #CDMX, un hombre murió atropellado en… pic.twitter.com/NvfnBTZZuo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

Desde horas antes del encuentro, los seguidores del Tricolor se reunieron vistiendo la playera verde, ondeando banderas y alentando con tambores y cornetas. Aunque cada anotación de México se celebró con euforia, al silbatazo final los gritos de alegría se transformaron en palabras de reconocimiento y orgullo por la entrega del equipo. "Fuimos con todo, dimos garra, dimos lo mejor que pudimos", compartieron los asistentes, quienes de manera pacífica comenzaron a desalojar el monumento tras el fin del torneo para México.

Despliegan operativo de limpieza en Paseo de la Reforma tras desalojo de aficionados

Una vez que concluyó la concentración de los miles de seguidores, las brigadas de limpieza de la capital iniciaron labores desde las 10 de la noche para retirar la gran cantidad de basura que quedó esparcida sobre la glorieta, las banquetas y los carriles de la avenida Paseo de la Reforma.

Con escobas, recogedores y botes, los trabajadores comenzaron a juntar botellas de vidrio y plástico, latas, cajas de cartón y envolturas. Los residuos acumulados de forma manual fueron depositados en contenedores para posteriormente ser retirados a bordo de camionetas del servicio de limpia.

Además del trabajo del personal, vehículos barredores recorrieron distintos tramos de Paseo de la Reforma para retirar los desechos restantes y el lodo acumulado. Las labores se extendieron durante varias horas y, minutos después de la medianoche, la vialidad y los espacios públicos recuperaron su aspecto habitual.