Inundaciones en Kentucky dejan al menos 16 muertos

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, Estados Unidos, confirmó que las inundaciones de los últimos días dejaron al menos 16 muertos y se espera que la cifra de víctimas mortales aumente a medida que el agua siga subiendo.

“Las noticias difíciles, son 16 muertos confirmados ahora y va a aumentar mucho”, debido a las inundaciones que calificó como “las más mortales en la historia de Kentucky”. Añadió que entre los muertos puede haber niños, incluso familias enteras.

Beshear envió un mensaje a las familias de las personas que perdieron la vida durante las inundaciones, y aseguró que los ayudará y apoyará durante los próximos años.

“ A todas las familias que sufrieron una pérdida, vamos a llorar con ustedes, los vamos a apoyar y estaremos aquí para ayudarlos, no solo hoy sino mañana y en las próximas semanas y los próximos años”.

Kentucky , EEUU

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una emergencia de inundación repentina para Hazard KY, donde cayeron más de 10 pulgadas de lluvia pic.twitter.com/2lNolIYBBr — jenny jimenez (@jennjime3493) July 28, 2022

Activan estado de emergencia en Kentucky por inundaciones

Una serie de tormentas en la parte este de Kentucky provocaron daños que podrían tardar años en repararse, afirmó Beshear, por lo que declaró estado de emergencia en seis condados el pasado jueves.

En algunos videos compartidos en redes sociales se podían ver carreteras llenas de agua y postes de electricidad que sobresalían del agua de color marrón verdoso.

El estado de kentucky activó a la guardia nacional y la policía estatal para usar helicópteros y botes para rescatar a las personas atrapadas en medio del agua, dijo Beshear.

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Este video muestra vehículos sumergidos por las inundaciones en Kentucky, EE.UU. Fuertes lluvias que causaron que el río Kentucky se desbordara, provocando estragos en centro de Beattyville. En la peor inundación de un río en la región desde 1957. Vía: ABC pic.twitter.com/tMzQNaDb6I — TCS Noticias (@tcsnoticias) March 6, 2021

Las inundaciones dejaron a 23 mil hogares sin electricidad y se desconoce el paradero de "varias personas", añadió el gobernador.

Se abrieron centros de evacuación en parques estatales y otras instalaciones, pero Beshear advirtió que algunas de las instalaciones se vieron muy afectadas por las tormentas y es posible que no tengan electricidad o algunas comodidades.

También será difícil encontrar agua limpia en algunas partes de la región afectada por las inundaciones, por lo que los camiones traerán agua potable, finalizó su mensaje Beshear.