Repentinas inundaciones en Las Vegas provocaron caos y daños materiales en diversas zonas de la ciudad debido a un temporal que afectó el sur de Nevada en donde ya se reporta la muerte de al menos una persona.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, emitió una advertencia de inundaciones repentinas para el centro del condado de Clark, incluida Las Vegas, ya que las calles se convirtieron en auténticos ríos.

Inundaciones en Las Vegas cientos de personas sin electricidad y calles quedado intransitables en 16 años de vivir en esta bella ciudad jamas vi algo asi. 😔 pic.twitter.com/4BRFE2UJhh — SpiderParodia 🕷 🕸 (@SpaydiParodia) September 3, 2023

Automovilistas se vieron sorprendidos por repentinas inundaciones en Las Vegas

Caos vial y afectaciones se vivieron durante la tarde del sábado 2 de septiembre justo en la intersección de las calles Stewart y Marion, sin embargo varios conductores fueron sorprendidos por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Las Vegas.

Videos que se hicieron virales en redes sociales, muestran el caos que se vivió por las inundaciones que, como si se tratara de una escena de película, los automovilistas vivieron la catástrofe registrada durante el pasado dos de septiembre cuando docenas de conductores quedaron atrapados junto con sus autos en medio del agua.

Cabe señalar que desde el pasado viernes 1 de septiembre (2023), el sur de Nevada experimentó un dramático aumento en la actividad monzónica, provocando repentinas inundaciones en el valle de Las Vegas. Debido a las tormentas, más de 4 mil personas se enfrentaron a cortes de energía, de hecho “NV Energy” informó 30 cortes separados que afectaron a 4 mil 250 clientes.

🇺🇸🌧️Situación en las Vegas

Dios mío 😧, pero si es auténtico barro!!!

😱 pic.twitter.com/tBCEEl5UBm — M. Jesús (@MJesusQ17) September 2, 2023

Más de un centenar de vuelos cancelados y cientos retrasados por tormentas en Nevada

Además, el mal clima causó estragos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el turbulento clima afectó los viajes del fin de semana durante la jornada del Día del Trabajo, provocando 673 retrasos en los vuelos, además de 108 cancelaciones.

Se desplegaron equipos del Departamento de Transporte del estados de Nevada para gestionar la situación, mientras que los funcionarios advirtieron acerca del intento de navegar por carreteras inundadas, citando el riesgo de rápidas corrientes de agua.

Las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Las Vegas provocaron 24 rescates, incluidos más de 30 vehículos varados en el agua y alrededor de una docena de personas rescatadas de agua estancada o en movimiento, según el reporte más reciente de Las Vegas Fire & Rescue.

Autoridades encontraron el cuerpo de una persona, que según testigos, se ahogó tras verse arrastrado por las aguas. Las autoridades no revelaron de momento la causa de la muerte ni el nombre de la persona víctima de las inundaciones en Las Vegas. Durante los últimos dos días, algunas áreas dentro y alrededor de Las Vegas recibieron más de 7.6 centímetros de lluvia, según datos de la oficina de control de inundaciones del condado Clark.