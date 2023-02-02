5 inventos de la NASA que usamos actualmente en la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no solo es conocida por enviar hombres al espacio, sino también por crear inventos tecnológicos que en un principio eran utilizadas para los viajes espaciales, pero que algunos de ellos se quedaron en la Tierra para hacer la vida de los humanos más fácil.

En su intento por seguir creando tecnología para investigar el espacio, la NASA ha creado productos innovadores que actualmente utilizamos en la Tierra para realizar tareas diferentes a las que tenía planeado.

Inventos de la NASA que se utilizan en la Tierra

Aquí te dejamos cinco de los inventos de la NASA que son muy comunes y utilizados en la Tierra:

Tomografía axial computarizada o TAC

Esta tecnología fue creada por la NASA con la intención de encontrar imperfecciones en los componentes espaciales; sin embargo, su función en la Tierra es la de detectar tumores en las personas, uno de los mejores avances médicos.

🟥🟧🟨🟩🟦🟪 Exploración PET-TAC.

PET (Tomografía por emisión de positrones).

TAC (Tomografía Axial Computarizada).

PET-TAC:Tecnología que combina las ventajas del PET y del TAC, ofrece una resolución de imagen muy elevada y alta velocidad de exploración. pic.twitter.com/WDcpFNbVt4 — ▓▓▓▓ ᑕIEᑎᑕIᗩ OK ▓▓▓▓ (@ciencia_OK) May 2, 2022

Brackets

Los tratamientos de ortodoncia son menos invasivos en la boca gracias a unas gomas de cerámica transparente realizadas a partir de materiales usados en las naves espaciales de la NASA.

ustedes q van a saber de dolor si nunca tuvieron esto en los brackets pic.twitter.com/wlKQdH2MFW — iris ⛦ (@unpearI) January 27, 2023

Televisión satelital

La señal satelital fue uno de los inventos de la NASA para arreglar errores en las señales de comunicación con las naves espaciales; pero este descubrimiento se utiliza en la Tierra para reducir las interferencias en imágenes y sonidos de la televisión.

A mediados de los ochenta los habitantes de Lagunillas y Ciudad Ojeda tuvieron acceso libre a la televisión satelital debido a la retransmisión en señal abierta de canales extranjeros por parte de la empresa Maraven cuando en el resto del país este era un servicio por suscripcion pic.twitter.com/I3ADUeTFvg — Cronista Lagunillas (@FranciscoKikoCh) September 28, 2020

Detector de Humo

Básicamente el detector de humo tiene la misma función en el espacio y en la Tierra, ya que la NASA lo inventó para detectar humo ajustable con diversos niveles de sensibilidad y evitar falsas alarmas en sus aeronaves.

💵Es barato, pequeño y puede salvarte de un incendio en tu casa.



🔐Pasa desapercibido y es un elemento esencial para la protección del hogar.



💨No lo dudes, y si no tienes un detector de humo en casa, cómpralo. pic.twitter.com/lQlYj2jknQ — SEM-PC Boadilla (@SEMpcboadilla) January 23, 2023

Trajes de baño

Otro de los inventos de la NASA es el material de los trajes de baño. La NASA empleó los mismos principios que reducen la resistencia en el espacio que ahora usan los fabricantes de trajes de baño y que tanto revuelo están causando entre algunos profesionales por presuntamente dar ventajas injustas.

