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5 inventos de la NASA que usamos actualmente en la Tierra

Además de mandar hombres al espacio y buscar agua en otros planetas, la NASA también ha creado importantes inventos que actualmente se usan en la Tierra

Inventos de la NASA que se usan en la Tierra
|NASA

Escrito por: Azteca Noticias

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no solo es conocida por enviar hombres al espacio, sino también por crear inventos tecnológicos que en un principio eran utilizadas para los viajes espaciales, pero que algunos de ellos se quedaron en la Tierra para hacer la vida de los humanos más fácil.

En su intento por seguir creando tecnología para investigar el espacio, la NASA ha creado productos innovadores que actualmente utilizamos en la Tierra para realizar tareas diferentes a las que tenía planeado.

Inventos de la NASA que se utilizan en la Tierra

Aquí te dejamos cinco de los inventos de la NASA que son muy comunes y utilizados en la Tierra:

Tomografía axial computarizada o TAC

Esta tecnología fue creada por la NASA con la intención de encontrar imperfecciones en los componentes espaciales; sin embargo, su función en la Tierra es la de detectar tumores en las personas, uno de los mejores avances médicos.

Brackets

Los tratamientos de ortodoncia son menos invasivos en la boca gracias a unas gomas de cerámica transparente realizadas a partir de materiales usados en las naves espaciales de la NASA.

Televisión satelital

La señal satelital fue uno de los inventos de la NASA para arreglar errores en las señales de comunicación con las naves espaciales; pero este descubrimiento se utiliza en la Tierra para reducir las interferencias en imágenes y sonidos de la televisión.

Detector de Humo

Básicamente el detector de humo tiene la misma función en el espacio y en la Tierra, ya que la NASA lo inventó para detectar humo ajustable con diversos niveles de sensibilidad y evitar falsas alarmas en sus aeronaves.

Trajes de baño

Otro de los inventos de la NASA es el material de los trajes de baño. La NASA empleó los mismos principios que reducen la resistencia en el espacio que ahora usan los fabricantes de trajes de baño y que tanto revuelo están causando entre algunos profesionales por presuntamente dar ventajas injustas.