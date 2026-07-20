¡Indignación en Tamaulipas! Investigan a 8 guardias estatales por secuestro de comerciante en Reynosa; así fue el ‘modus operandi’

Al menos 8 agentes de la Guardia Estatal de Tamaulipas se encuentran en investigación tras ser señalados de secuestrar y extorsionar a un comerciante en la ciudad de Reynosa.

Carlos Arturo Pancardo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, compartió que los elementos se encuentran bajo custodia; sin embargo, no están detenidos.

El "modus operandi": Secuestro tras festival escolar, golpiza y robo en su casa

Las investigaciones revelan que los agentes de la Guardia Estatal retuvieron al comerciante, cuando regresaba con su esposa e hija de un festival escolar, posteriormente le exigieron alrededor de 30 mil dólares para dejarlo en libertad.

El comerciante aseguró haber sido golpeado y, al no contar con la cantidad de dinero que solicitaban estos agentes, acudieron a su casa para poder robar sus pertenencias. Al parecer, los elementos cubrían sus rostros con capuchas.

La presunta víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Estatal por lo hechos ocurridos el pasado 13 de mayo 2026. En cámaras de seguridad se puede ver cómo algunos de los agentes se saltan la barda para poder ingresar a la vivienda y sacar las cosas.

Investigan a policías por presunto secuestro y extorsión en Reynosa, Tamaulipas.



Un comerciante denunció que fue privado de la libertad y le exigieron 30 mil dólares para liberarlo. Los agentes ya son investigados, aunque no se ha confirmado si fueron separados de sus… pic.twitter.com/U0wwiG62uh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

¿Qué ha pasado con los policías acusados? Siguen bajo investigación interna

Autoridades estatales informaron que ya se les investiga administrativamente; sin embargo, no se confirmó su ya fueron separados o no del cargo.

Tampoco se sabe han revelado las identidades de los agentes estatales vinculados a este caso de secuestro y extorsión.

Por su parte, en una conferencia de prensa, Carlos Arturo Pancardo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, aseguró que los elementos involucrados se encuentran concentrados en el complejo, ya que de alguna u otra formal los tienen bajo custodia.

"Si son culpables aquí saldrán, se les localiza y serán perseguidos por la Ley", explicó el funcionario.

