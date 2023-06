Investigan muerte de menor en parque acuático de Mexicali

Lo que era un día de diversión se convirtió de tragedia para una familia en Mexicali, Baja California, esto luego de que un pequeño de 8 años cayera a una alberca honda de un parque acuático de la cual no pudo salir a tiempo, a decir de la dirección de bomberos del municipio hasta el lugar llegaron elementos, ahí localizaron a un salvavidas dándole RCP (reanimación cardiopulmonar ),posteriormente el pequeño fue llevado inconsciente en ambulancia para ser atendido en un hospital, pero ya era tarde el niño perdió la vida.

Fiscalía de Baja California ya investiga el caso

Tras lo ocurrido el parque acuático donde ocurrieron los hechos fue cerrado por el mismo personal, la dirección de bomberos de Mexicali, dijo que no tienen registro de inspección del lugar, sin embargo si existe registro de salvavidas certificados de este 2023, así lo mencionó Ruben Osuna, Director de bomberos de Mexicali:

” No hay un registro de inspección ante nosotros del lugar, sí hay un registro de guardavidas certificados 2023, certificado con nosotros, acaba de hacer el curso él con el compañero instructor de bomberos que da la certificación de este tipo de cosas, pero sí no hay una inspección, no tenemos el dato de cuánta gente había, si había más guardavidas, depende, 2 metros cuadrados de cada alberca tiene que haber de 1 a más guardavidas, Les puedo decir de 300 336 metros cuadrados de una alberca tiene que haber un guardavidas, de 336 a 1200, tiene que haber dos y así sucesivamente “

¿Qué es el RCP que se le practicó al menor?



La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencias, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido.

La reanimación cardiopulmonar puede mantener la circulación de la sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta que un tratamiento médico de emergencia pueda restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo ya no recibe sangre oxigenada. La falta de sangre oxigenada puede causar daño cerebral en solo unos minutos.