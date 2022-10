Adulto mayor invidente pierde a su perrito en Tampico, Tamaulipas

Don Mario es una persona invidente adulto mayor, que solicitaba el apoyo a la población de Tampico, Tamaulipas. Quería encontrar a su perrito de nombre “Peluchín”, quién es su guía y única compañía.

“Seis años y una adoración nombre la gente la adora, porque me dicen nombre como te quiere y ese nada más le sonaba el bastón, he vamos apá come, come vamos a pasear allá en el Oxxo, la adoración de mucha gente. ¿Ya tiene varios días extraviado? Una semana”, aseguraba el señor Mario.

Ayudan a invidente a recuperar a su perrito en Tampico

Don Mario dice que “Peluchín” es su lazarillo que lo guía y protege, pero sobre todo lo acompañaba día y noche; sin embargo, hace una semana se le extravió sin saber a quién recurrir para que regrese a su lado.

"Él me guiaba, si me hacía a media calle, ladraba y capeaba yo y ya buscaba la manera por el oído”.

Don Mario pide limosna afuera de los comercios y asegura que las monedas que recibe son parte importante de su sustento económico.

Sin el apoyo de su perrito, sus vecinos ahora o apoyan para que llege bien a su casa ubicada en el sector Isleta Pérez.

“Que me hagan la caridad de regresarme lo no le deseo a nadie lo que yo estoy viviendo y a ese perrito nada más le falta hablar pregúntela a quien quiera que lo conoce”, señaló.

Un final feliz, regresó el perrito

La ayuda rindió sus frutos y gracias al apoyo de la población y a grupos animalistas dieron con el perrito y pudieron regresárselo.

“Pues felicidad, sentí una cosa hermosa y se me subió me lamió. Les agradezco que compartieron mi ayuda de recuperar mi cachorrillo”, dijo contento don Mario.

Para que no vuelva a perderse una asociación de animales le regaló la placa de identificación.