¡Se pronuncian! IPN investiga agresión contra presunto docente acosador de la voca 8

Tras viralizarse en redes sociales el momento en que un profesor es golpeado al interior de las instalaciones del Cecyt 8, también conocido como voca, por ser un presunto acosador, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN)emitieron un comunicado para aclarar que ya investigan la agresión.

“Con el fin de deslindar responsabilidades, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) investiga los hechos presuntamente registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 8 “Narciso Bassols”, difundidos en redes sociales”, se lee en el comunicado.

Agregaron que en la institución existe una política de cero tolerancia, específicamente en casos de acoso y violencia de género por lo que llamaron a las estudiantes a realizar una denuncia para erradicar este tipo de actitudes en las aulas escolares.

Hacen llamado para que alumnas interpongan denuncia contra profesor

La institución educativa hizo un llamado a que en caso de presentar una denuncia lo hagan apegados a los estatutos del Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género, mismo que funciona de acuerdo a lo planteado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Asimismo, recalcaron que para continuar con el caso y que las autoridades tomen cartas en el asunto con mayor rapidez es importante formalizar las denuncias

“El IPN cumple el marco legal vigente, que incluye el respeto a los derechos humanos y estudiantiles, por lo que se aplicarán medidas ejemplares contra quienes resulten responsables”.

Presunto docente acosador fue golpeado por encapuchadas

El video que llegó hasta las autoridades politécnicas muestra al docente sentado mientras escucha las acusaciones de una persona encapuchada, en el que se alcanza a oír que presuntamente ha acosado a maestras y alumnas, posteriormente lo comienzan a someter hasta rociarlo con pintura.

“Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace… no es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia”, acusa la persona encapuchada.