La gestión actual del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades federales tras la reciente acción legal emprendida por la Fundación Politécnico AC. Esta organización ha formalizado una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Arturo Reyes Sandoval, quien se desempeña como el titular.

La acusación no se limita únicamente al Director General, sino que involucra a diversos servidores públicos de la misma institución educativa, señalándolos por su presunta participación en actividades ilícitas que comprometen el patrimonio del centro escolar.

La denuncia de la Fundación Politécnico: Peculado y tráfico de influencias

Dentro de los cargos presentados ante la instancia judicial, se destacan delitos de gravedad como el peculado, el tráfico de influencias y el ejercicio indebido de funciones.

La Fundación Politécnico AC denunció ante la FGR al director del @IPN_MX, Arturo Reyes Sandoval, por presunto peculado, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.



La acusación señala la creación de un patronato para desviar recursos destinados a becas y proyectos… pic.twitter.com/Yr1ORcDPs7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

De acuerdo con los argumentos expuestos en la querella, el directivo y sus colaboradores habrían estructurado un esquema para la manipulación de capitales que legalmente deberían ser administrados para el beneficio directo de la comunidad estudiantil y el desarrollo académico de la institución.

El punto central de la denuncia refiere que Reyes Sandoval, en complicidad con otros funcionarios pertenecientes al politécnico, llevó a cabo la creación de una organización civil denominada Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Recursos para becas y proyectos: El botín del presunto desvío

La sospecha de la parte acusadora es que esta asociación fue constituida con la finalidad de desviar montos económicos que originalmente estaban etiquetados para el soporte de becas escolares, la ejecución de diversos proyectos de investigación y la prestación de servicios esenciales para el alumnado.

La Fundación Politécnico AC sostiene que el uso de estas atribuciones de forma ilícita ha afectado directamente los fondos destinados al crecimiento educativo.

Arturo Reyes Sandoval y el uso ilícito de atribuciones en el IPN

Hasta el momento, la denuncia marca el inicio de un proceso legal que busca esclarecer si existió un beneficio personal o de grupo mediante el aprovechamiento de los cargos públicos dentro del IPN.

La gravedad de los señalamientos, que incluyen el manejo irregular de las finanzas destinadas a los sectores más vulnerables de la población escolar, como son los becarios, coloca a la administración de Arturo Reyes Sandoval en una posición delicada frente a las leyes federales.

