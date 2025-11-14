¡Urgente! Salió a la tienda y no regresó a casa, hija de madre buscadora en Irapuato

Mariana Valeria Ibarra Ojeda, tiene 19 años y la reportan como desaparecida desde ayer, es hija de una madre buscadora en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Su familia perdió el contacto con ella desde el pasado 12 de noviembre alrededor de las 13:30 horas cuando avisó que saldría a la tienda y ya no regresó.

¿Cómo es Mariana Valeria, desaparecida el 12 de noviembre?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el colectivo Hasta Encontrarte, la joven tiene 19 años, mide aproximadamente 1.60, es de complexión delgada, piel blanca y nariz pequeña, de ojos y cabello color café claro y cabello oscuro y lacio que le llega a los hombros, usa brackets y cuenta con un arete en el pómulo.

Además tiene varios tatuajes; en el rostro tiene alrededor de los ojos, uno de ellos con unas cerezas, también tiene varios tatuajes en el cuello y los brazos, así como una Virgen de Guadalupe en la pierna izquierda a la altura del chamorro.

Al momento de su desaparición vestía una bermuda roja, una sudadera gris y unos tenis Jordan color negro.

Mariana Valeria es hija de una madre buscadora, desapareció el 12 de noviembre.|Colectivo Hasta encontrarte

Amnistía Internacional se pronuncia por desaparición

Amnistía Internacional externó su "más grande preocupación por la desaparición, el día de ayer, de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integranta del Colectivo Hasta Encontrarte".

A través de su cuenta de X, la organización defensora de Derechos Humanos recordó a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres.

Y en ese sentido, hizo un llamado a las autoridades de esos organismos para redoblar los esfuerzos para encontrarla sana y salva.

Amnistía Internacional externa su más grande preocupación por la desaparición, el día de ayer, de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integranta del Colectivo Hasta Encontrarte. — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) November 13, 2025

La familia de la joven ha difundido videos en los que piden el apoyo de los ciudadanos para que de saber algo lo reporten a las autoridades para poder encontarla.

De acuerdo con lo relatado difundidos en redes sociales perdieron contacto con ella alrededor de la 1:30 de la tarde cuando avisó que iba a salir a la tienda, pero cuanndo pasó una hora sin saber nada de ella, trataron de contactarla sin éxito.

El colectivo Hasta Encontrarte señaló que Valeria es hija de una de las integrantes del colectivo, sin especificar a quien se refriere; "ahora una madre está en la búsqueda de dos de sus hijos".

Por otra parte, las integrantes de la Brigada Independiente de Búsqueda pospusieron una búsqueda en fosas clandestinas para sumarse al protocolo “Búsqueda en Vida”, en el que realizan la difusión masiva de la fotografía de la persona desaparecida e inician su búsqueda.

Se solicitó que en caso de contar con alguna información sobre el paradero de Valeria, comunicarse al 911, o con las buscadoras de colectivo Hasta Encontrarte a través de su página en Facebook.