Israel anunció que su nuevo sistema de defensa “Iron Beam”, un arma y especie de escudo láser diseñado para interceptar misiles, drones y morteros, estará listo para uso militar antes de que termine este 2025.

Se trata de la primera vez que un sistema láser de este tipo alcanza la madurez operativa a nivel mundial, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.

¿Qué es el escudo láser ‘Iron Beam’?

El ‘Iron Beam’ es un sistema de defensa aérea basado en un sistema láser de alta potencia, desarrollado por Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems, que busca complementar al “Domo de Hierro”, al David’s Sling y al Arrow, los escudos que actualmente protegen a Israel de ataques con misiles.

A diferencia de los interceptores tradicionales, cuyo costo supera los 50 mil dólares por cada misil lanzado, el uso de láseres tiene un costo que se puede “pasar por alto”. Su objetivo principal es neutralizar amenazas de corto alcance como drones, proyectiles y cohetes lanzados por grupos armados en Gaza, Líbano o Yemen.

Iron Beam 450 Reaches Final Development and Readiness for Delivery



Rafael, together with Israel’s Ministry of Defense, has completed the final series of trials for the Iron Beam 450, the world’s first operational high-energy laser defense system.



In these landmark tests, Iron… pic.twitter.com/fhKrB9rL5i — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) September 17, 2025

El Ministerio de Defensa de Israel informó que durante semanas de ensayos en el sur del país, el Iron Beam derribó cohetes, morteros, aeronaves y drones en diferentes escenarios operativos; con lo anterior, quedó demostrado que la tecnología es capaz de operar en condiciones de combate real: “Ahora que el desempeño del Iron Beam ha sido probado, anticipamos un salto significativo en las capacidades de defensa aérea”, señaló la institución mediante su comunicado.

Se trata de la primera vez que un sistema láser de esta magnitud alcanza plena madurez operativa; el presidente de Rafael, Yuval Steinitz, asegura que el “Iron Beam” será un “cambio de juego” con un impacto sin precedentes en la guerra moderna.

Israel has released footage confirming that its new Directed Energy Weapon “Iron Beam” is in active service and was used to shoot down drones launched by Hezbollah last year.



Every interception cost Israel no more than USD $5 each. pic.twitter.com/bo7jSXCGuZ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2025

Israel trabaja en otros proyectos de láser de alta potencia, incluidos sistemas aéreos, que podrían representar un cambio estratégico en el futuro de la defensa militar. Con esta innovación, Israel busca no solo reducir costos en la defensa antimisiles, sino también marcar un precedente tecnológico en la guerra del siglo XXI; ¿podría este avance cambiar para siempre la forma en que se desarrollan los conflictos armados?