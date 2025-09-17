Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Israel sorprende al mundo con su impresionante escudo láser ‘Iron Beam’, así destruirá misiles

El el Iron Beam derribó cohetes, morteros, aeronaves y drones en diferentes escenarios operativos duranta las pruebas de este escudo láser de Israel.

El sistema láser interceptor de misiles “Iron Beam”, desarrollado por Israel, se ve en acción en esta imagen obtenida por Reuters el 17 de septiembre de 2025
El ‘Iron Beam’ de Israel está listo para destruir misiles, así funciona su escudo láser|Reuters
Notas
Mundo
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota

Israel anunció que su nuevo sistema de defensa “Iron Beam”, un arma y especie de escudo láser diseñado para interceptar misiles, drones y morteros, estará listo para uso militar antes de que termine este 2025.

Se trata de la primera vez que un sistema láser de este tipo alcanza la madurez operativa a nivel mundial, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.

¿Qué es el escudo láser ‘Iron Beam’?

El ‘Iron Beam’ es un sistema de defensa aérea basado en un sistema láser de alta potencia, desarrollado por Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems, que busca complementar al “Domo de Hierro, al David’s Sling y al Arrow, los escudos que actualmente protegen a Israel de ataques con misiles.

A diferencia de los interceptores tradicionales, cuyo costo supera los 50 mil dólares por cada misil lanzado, el uso de láseres tiene un costo que se puede “pasar por alto”. Su objetivo principal es neutralizar amenazas de corto alcance como drones, proyectiles y cohetes lanzados por grupos armados en Gaza, Líbano o Yemen.

El Ministerio de Defensa de Israel informó que durante semanas de ensayos en el sur del país, el Iron Beam derribó cohetes, morteros, aeronaves y drones en diferentes escenarios operativos; con lo anterior, quedó demostrado que la tecnología es capaz de operar en condiciones de combate real: “Ahora que el desempeño del Iron Beam ha sido probado, anticipamos un salto significativo en las capacidades de defensa aérea”, señaló la institución mediante su comunicado.

Se trata de la primera vez que un sistema láser de esta magnitud alcanza plena madurez operativa; el presidente de Rafael, Yuval Steinitz, asegura que el “Iron Beam” será un “cambio de juego” con un impacto sin precedentes en la guerra moderna.

Israel trabaja en otros proyectos de láser de alta potencia, incluidos sistemas aéreos, que podrían representar un cambio estratégico en el futuro de la defensa militar. Con esta innovación, Israel busca no solo reducir costos en la defensa antimisiles, sino también marcar un precedente tecnológico en la guerra del siglo XXI; ¿podría este avance cambiar para siempre la forma en que se desarrollan los conflictos armados?

InternacionalIsraelRedes socialesVirales

Notas