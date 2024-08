Irving Acosta tras rescatar a mujer que era víctima de presunta violación en Veracruz: “Tuve miedo, pero lo volvería a hacer”

En medio de la polémica, la justicia se hizo sentir, pues, en días recientes, Irving Acosta fue puesto en libertad tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal de Boca del Río y trasladado ante el Ministerio Público por atropellar a un presunto violador que se propasaba con una mujer en un fraccionamiento de Boca del Río, en Veracruz.

En entrevista con Vaitiare Mateos Bear, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga en Hechos AM, este lunes 18 de agosto, el héroe sin capa narró cómo por instinto no dudó en ningún instante en proteger a la víctima.

“Fue algo en fracción de segundos, fue muy rápido. Yo me dirigía a mi trabajo, me percaté de la situación al ir saliendo de una de las calles, yo volteé para ver si no venía un auto y poder doblar, yo venía en mi camioneta. Me percato de la situación, y lo primero que pensé fue en ir en apoyo de la señora afectada, ahí fue donde ocurrió el tema, traté de ir a detener sujeto, aclarando, en ningún momento la intención fue causarle un mal, hacerle un daño físico. Simplemente era tratar de apoyar, que no se escapara, ponerlo a disposición de la ley”, explicó Acosta.

Irving Acosta reconoció que él es una persona tranquila y que no se mete en problemas, por lo que tras embestir al presunto violador, vivió momentos de miedo.

“Sí (tuvo miedo), soy una persona que no había estado involucrado en algún tipo de problema de esta magnitud, soy una persona calmada, que no se mete en problemas, tengo una familia muy tranquila. Me estaba cubriendo en una pared porque no sabía cómo la reaccionaría el sujeto, pensé que tenía un arma, que trataría de dispararme, podían pasar muchas cosas, sí, tuve miedo. Afortunadamente nada ocurrió, yo de hecho, yo mismo llamé a la ambulancia y a la policía para proceder con los hechos, los vecinos vigilaron a la persona y accionamos las llamadas”, agregó.

“Es difícil, es una parte complicada, trae el lado bueno de apoyar a la gente, te sientes calmado. Hay situaciones que te llevan a más cosas que no te ponen cómodo, hay que pasar varios procesos, tengo que ir a recuperar mi vehículo y estuve en los separos. La víctima estuvo ahí, cuando logró tranquilizarse me agradeció y también ella denunció cómo pasaron las cosas; ya en casa vino a visitarme y me agradeció de todo corazón. Estoy agradecido que no me dejó", concluyó Acosta.

¿Por qué detuvieron a Irving Acosta en Veracruz?

Irving Acosta embistió con intención a un presunto acosador, identificado como Raul “N”, la policía naval de Boca del Río lo detuvo y lo trasladó ante el Ministerio Público debido a las heridas ocasionadas al criminal, por lo que estuvo preso alrededor de 48 horas.

De acuerdo con su familia, la situación se agravó debido a que Raúl “N” habría perdido la pierna debido a la gravedad de las lesiones mientras estuvo prensado; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.