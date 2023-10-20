Isadora Rodríguez, corredora rarámuri, se coronó como campeona del Maratón Jebla 2023 de Tamaulipas, con un tiempo de tres horas con 58 minutos, el pasado 9 de octubre, pero ¿quién es la mujer de pies ligeros que ganó esta importante carrera?

La semana pasada, la atleta de 46 años ganó el maratón de 42 kilómetros realizado en Ciudad Victoria. La mujer de origen tarahumara corrió con su vestimenta tradicional y huaraches y derrotó a otras competidoras que realizaron el recorrido con equipo deportivo especial.

|Maratón Jebla

Rodríguez se llevó el primer lugar de la categoría general del Maratón de Jebla por segundo año consecutivo, pues también fue la ganadora de la competencia que se llevó a cabo en 2022.

La corredora llegó a Ciudad Victoria desde la Sierra de Chihuahua para recorrer los 42 kilómetros del Maratón y llevarse tanto el premio económico como la medalla de primer lugar.

¿Cómo entrena Isadora Rodríguez, corredora rarámuri, para el Maratón?

Isadora Rodríguez declaró que ya tiene 24 años compitiendo en este tipo de carreras y que su preparación para el Maratón consiste en caminar en el monte en Chihuahua mientras cuida chivas.

La corredora rarámuri cruzó la línea de meta con una gran ventaja, alcanzando un tiempo de 03:58:00, lo que le dio el primer lugar. A Rodríguez le siguió el tamaulipeco Juan Carlos Rico, con lo que demostró su perseverancia y pasión por este deporte.

Los rarámuri, también conocidos como el pueblo de “los pies ligeros”, tienen a grandes representantes en el atletismo, entre quienes están: Victoriano Churo, Cirildo Chacarito, Lorena Ramírez y Silvino Cubesare.

Por ejemplo, en julio pasado, con un tiempo de 6 horas 24 minutos, el corredor Antonio Ramírez, hermano de la internacional Lorena Ramírez fue campeón de la categoría de los 63 kilómetros dentro del ultramaratón de los cañones 2023.

