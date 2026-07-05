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Artículo 19 denuncia amenazas previas y exige protección para familiares del periodista Alex Serna

La organización Artículo 19 exige justicia y una investigación independiente tras el secuestro y asesinato del periodista y activista ambiental Alex Serna en Guerrero.

Fotos de Alex Serna
¿Qué ha pasado con el asesinato de Alex Serna?|Especial.

Escrito por: César Contreras

La organización gubernamental Artículo 19 condenó y exigió justicia tras la desaparición y secuestro del periodista y activista Alex Serna, especializado en temas de medio ambiente.

El comunicador había sido reportado como desaparecido el 20 de junio de 2026.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Alex Serna en Guerrero?

La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero envió condolencias a los familiares de Alex Serna, tras su fallecimiento ocurrido en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, en el estado guerrerense, mencionó la dependencia en su perfil de Facebook.

Artículo 19 exige justicia por el caso de Alex Serna

En sus redes sociales, Artículo 19 pidió el esclarecimiento “inmediato” del asesinato de Alex Serna.

“Es indispensable que se realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación su labor periodística”, mencionó la organización.

También recordó que Serna había sido víctima de amenazas por parte de otros perfiles anónimos en Facebook. “Mira, bájale de huevos (...) no estamos jugando, ya tenemos tu ubicación y todo”, mencionaba la amenaza.

Ante ello, Artículo 19 también pidió a las autoridades del mecanismo de protección a periodistas que brinden medidas de protección para los familiares de Serna.

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Libertad de expresión Estados Violencia en México Violencia contra periodistas en México Censura y control informativo

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