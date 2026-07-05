¿Sin clases en México este lunes? Estados en los que se suspenden actividades escolares este 6 de julio 2026; conoce la razón

¡Atención, estudiantes! El inicio de una nueva semana arranca de manera atípica para miles de alumnos debido a que algunas escuelas de México tomaron la decisión de suspender las clases para este lunes 6 de julio 2026, pero ¿en qué estados se tomará esta media?

¿Por qué se suspenden las clases en México este lunes 6 de julio 2026?

La razón por la que algunas escuelas de México suspenderán las clases este lunes 6 de julio 2026 se debe a las celebraciones por el partido México vs. Inglaterra, uno de los juego más importantes para la Selección, así como para las y los aficionados mexicanos.

El Gobierno estatal afirmó que se tiene confianza que México gane este partido, lo que provocará festejos largos.

¿Qué estados suspenden clases este lunes 6 de julio de 2026?

¿Te toca ir mañana a la escuela? La región de México en la que se suspenderán las clases este lunes será Chiapas, pausando las actividades escolares de TODOS los niveles educativos.

Además se suspenderán las labores para todos los trabajadores de gobierno, excepto de emergencia.

"Esta medida se suma al ánimo, la unidad y la confianza de las y los chiapanecos en nuestra Selección Nacional", explicó el gobierno en su comunicado.

Por el momento, Chiapas ha sido el único estado en el que se confirmó la suspensión de clases; se desconoce si otras regiones también pausarán las actividades escolares.

¿Se suspenderán las clases este lunes en la CDMX?

¡Atención, capitalinos! Hasta el momento, las autoridades educativas no han confirmado suspensión de clases en las escuelas de la Ciudad de México, por lo que los alumnos deberán asistir a las instituciones de manera normal este lunes 6 de julio 2026.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de Chiapas?

Las clases en Chiapas volverán a la normalidad el próximo martes 7 de julio 2026, por lo que las y los alumnos de todos los niveles educativos volverán a presentarse en las escuelas de la región en su horario normal.

La suspensión de clases en Chiapas ocurre a pocos días del cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México, el cual culmina el próximo 15 de julio en algunas regiones de México.