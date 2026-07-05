Récord anual de calor en México: El punto del mapa que alcanzó los 59.6 °C y entró en zona de peligro para la salud humana

No todo es lluvias en el país. El calor extremo volvió a colocar a Armería, Colima, en el centro del pronóstico del tiempo en México; durante la tarde del 2 de julio , este municipio registró una sensación térmica de 59.6 grados Celsius , el valor más alto del año en el país y un nivel que especialistas consideran potencialmente peligroso para la salud si una persona permanece expuesta durante varios minutos.

Aunque el termómetro no marcó 59.6 °C, el cuerpo humano sí pudo percibir una temperatura cercana a ese valor debido a la combinación de calor, humedad y poca circulación de aire. Esa mezcla convierte a Armería, Colima, en uno de los sitios donde exige mayor precaución durante esta temporada.

No siempre gana el termómetro; la humedad también hace la diferencia

Muchas personas revisan el pronóstico del tiempo y observan temperaturas de entre 35 y 40 grados, pero la sensación térmica puede ser mucho mayor.

Esto ocurre porque el organismo pierde capacidad para enfriarse cuando la humedad es elevada; el sudor deja de evaporarse con facilidad y el cuerpo comienza a acumular calor, provocando que el ambiente se perciba mucho más sofocante que la temperatura registrada oficialmente.

Por esa razón en Armería, Colima, suele aparecer entre los municipios con condiciones más extremas del país durante el verano, especialmente cuando coinciden altas temperaturas y humedad proveniente del océano.

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¿Por qué Armería registra un calor tan intenso?

A diferencia de las zonas desérticas, donde predomina un ambiente seco, las regiones costeras presentan una combinación distinta.

En Armería el aire húmedo permanece durante gran parte del día y limita la capacidad del cuerpo para disipar el calor; el resultado es un índice de calor que puede acercarse a los 60 grados, aun cuando la temperatura del aire sea considerablemente menor.

Este fenómeno también se presenta en otros municipios costeros del Golfo de México y del Pacífico, aunque el reciente registro coloca nuevamente a Armería como referencia nacional en materia de sensación térmica.

Casi 60 grados: ¿qué riesgos existen para la salud?

Los especialistas advierten que un índice de calor tan elevado puede provocar agotamiento, deshidratación e incluso un golpe de calor en poco tiempo, sobre todo si las personas realizan actividad física o permanecen bajo el sol.

Ante este tipo de pronóstico, las recomendaciones son sencillas pero fundamentales:



Evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación.

Beber agua de manera constante, aunque no exista sensación de sed.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vigilar especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Temperatura y sensación térmica no significan lo mismo

El reciente registro de Armería, Colima, también ayuda a entender una diferencia importante.

La temperatura del aire es la que mide una estación meteorológica. En cambio, la sensación térmica calcula cómo percibe realmente el cuerpo ese ambiente al combinar el calor con la humedad y el viento.

Por ello, mientras lugares como Mexicali conservan el récord nacional de temperatura del aire, Armería destaca por registrar uno de los índices de calor más altos de México. Para quienes siguen diariamente el pronóstico del tiempo, esta diferencia puede marcar la decisión de salir, modificar actividades al aire libre o tomar medidas para proteger su salud durante los días más cálidos del año.

¿Es el calor más intenso registrado en México?

El registro de 59.6 grados de sensación térmica en Armería, Colima, coloca a este municipio entre los episodios de calor más extremos documentados en el país; sin embargo, conviene diferenciar dos mediciones: la temperatura del aire, que es la que reportan oficialmente las estaciones meteorológicas, y el índice de calor, que incorpora la humedad para calcular cuánto siente realmente el cuerpo humano.

Mientras el récord nacional de temperatura del aire sigue perteneciendo a Mexicali, Baja California, con 52.7 °C, Armería encabeza los registros por sensación térmica gracias a la combinación de altas temperaturas y humedad propia del litoral del Pacífico.