Es del CJNG: Detienen a hombre relacionado con camioneta incendiada con restos humanos en Puebla

Las autoridades del Estado de Puebla detuvieron a Diego “N”, de 30 años de edad, por su presunta participación en el abandono de restos humanos dentro de un vehículo incendiado en el Periférico Ecológico de la capital de la entidad.

¿Quién es Diego "N", el detenido relacionado con el CJNG en Puebla?

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención del sujeto, quien es identificado con la organización delictiva Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacó la dependencia en un comunicado.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio de 2026, un auto quedó abandonado e incinerado. Los transeúntes fueron quienes notificaron a las autoridades del hallazgo en la lateral de dicha vialidad.

Los bomberos acudieron a esa zona y apagaron el fuego. No obstante, al revisar el interior del vehículo, encontraron un cadáver completamente calcinado.

Situación jurídica tras el hallazgo de restos humanos en Puebla

Tras el resultado de operación de inteligencia en colaboración con la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Puebla, detuvieron a Diego “N” en la capital poblana. Las Fuerzas de Seguridad le decomisaron un arma corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo, así como envoltorios con marihuana, cristal y piedra.

Después de ello, el sujeto quedó a disposición del agente del Ministerio Público con el fin de profundizar en las investigaciones y determinar su situación jurídica.

