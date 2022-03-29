Evacúan isla Azores en Portugal por riesgo de erupción de un volcán

Autoridades de Portugal evacuaron a alrededor de mil 500 personas en la isla Azores debido al alto riesgo de una inminente erupción en la isla de San Jorge debido a más de 20 mil pequeños sismos en los últimos 11 días.

Los habitantes fueron evacuados en veleros de la isla Azores, debido a que los sismos pueden causar la primera erupción volcánica desde 1808 o un poderoso terremoto.

"La magnitud de los sismos se ha reducido un poco... pero la población debe estar alerta, no debe relajarse", dijo Eduardo Farias, jefe de la autoridad de Protección Civil de la isla Azores.

Por su parte, Francisco Fonseca, presidente del servicio de salud de San Jorge indicó que varios trabajadores con experiencia en desastres naturales llegaron a la isla para apoyar en las evacuaciones.

|Reuters

Erupción en Portugal podría ser similar al de La Palma

De acuerdo con las autoridades de Portugal, la actividad sísmica de San Jorge es similar a los detectados en La Palma previo a la erupción del volcán Cumbre Vieja, en España, el año pasado, el cual se encuentra a unos mil 400 kilómetros de la isla Azores.

Expertos del Instituto de Vulcanología de Canarias, Involcan, que monitoreó la erupción de La Palma, dijeron el martes que cerca de 20 millones de metros cúbicos de lava podrían arrojarse sobre San Jorge si se produce una erupción.

Durante 85 días, esa erupción destruyó miles de propiedades y cultivos

Además, el director de vigilancia de Involcan alertó que se detectó una deformación del suelo causada por la actividad volcánica en Sao Jorge.

Luca D'Auria, director del departamento de vigilancia volcánica de Involcan, dijo a Reuters que se había detectado una deformación del suelo causada por la actividad volcánica en San Jorge.

"Podría terminar en nada... o podría terminar en una erupción volcánica", dijo.

Los gases del suelo, como el CO2 y el azufre, son indicadores de la actividad volcánica, y Viveiros y su equipo han estado luchando contra la lluvia y los fuertes vientos de San Jorge durante días para buscar respuestas. Hasta el momento, los niveles se mantienen normales.

