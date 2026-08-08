“Clase Libro": Entre red flags, crisis existenciales y bullying: Así fue la adolescencia de Islas Vlogs y Esen Alva

Islas Vlogs y Esen Alva llevan al papel algunas de las experiencias y problemas que forman parte de la vida de muchos jóvenes, desde el bullying y la presión social hasta las relaciones amorosas, la amistad y la salud mental.

Con humor y anécdotas personales, “Clase Libro” busca abordar estos temas sin tabúes y sin convertirlos en una lección aburrida.