Estefanía Coppola desata controversia por plan de boda en Castillo de Chapultepec; INAH niega que se rente

La actriz e influencer Estefanía Coppola recorrió junto con sus padres el Castillo de Chapultepec para conocer el espacio donde planeaba celebrar su boda; durante la visita reveló que realizar el evento en este histórico recinto tendría un costo millonario y cuáles serían las áreas para el evento.

La creadora de contenido mostró parte de las instalaciones que podrían utilizarse para la celebración y explicó que la renta contempla áreas específicas del Castillo, principalmente exteriores, mientras que los espacios interiores permanecen restringidos para su conservación.

¿Boda en el Castillo de Chapultepec? Renta de espacio similar a tarifa pargada por Gianni Infantino

De acuerdo con Estefanía Coppola, el costo para utilizar el espacio asciende a un millón de pesos; incluso señaló que sería una tarifa similar a la pagada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La actriz también bromeó con su padre sobre quién asumiría el costo de la celebración y compartió algunos detalles para otras parejas interesadas en realizar un evento similar.

La visita de Coppola ocurrió después de que, el pasado 26 de julio, comenzara a compartir en TikTok sus planes para llevar su boda al Castillo de Chapultepec.

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INAH niega que Castillo de Chapultepec se rente para eventos privados

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó que el Castillo de Chapultepec se rente para la celebración de bodas, una postura que contrasta con lo señalado por Estefanía Coppola sobre el uso de determinados espacios del recinto y el costo de un millón de pesos que, aseguró, tendría la renta.