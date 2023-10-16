Doctora mexicana atrapada en Gaza... Israel se niega a dejarla salir

La doctora Bárbara Lango está atrapada junto con su esposo palestino en la Franja de Gaza, el territorio del grupo terrorista Hamás; están en medio de los bombardeos de Israel, un gobierno que se niega a dejarlos salir.

La anestesióloga nacida en Mazatlán, Sinaloa laborando con Médicos Sin Frontera llegó en 2022 a Gaza, donde creó dos unidades para pacientes quemados en hospitales de la zona.

Quedó en medio de la intensa ofensiva israelí que responde al ataque de Hamás del 7 de Octubre pasado, cuando el mundo despertó a una nueva guerra.

Bárbara y su esposo palestino, intentan salir de Gaza

El sábado pasado había la esperanza de que Bárbara y su esposo pudieran huir hacia Egipto pero el plan fracasó, relato su padre, el doctor Porfirio Lango, en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

“Cuando ellos estaban por llegar al convoy recibieron el aviso de alerta de la gente de la embajada de Tel Aviv y de la embajada en Egipto, de las embajadas mexicanas en ambos lados, de qué se suspendió el corredor humanitario por razones de un gran peligro, si un tipo de información de inteligencia entonces optaron por regresar”, narró el médico al dar cuenta de la situación que enfrenta su hija.

¿En qué condiciones vive la doctora mexicana atrapada en Gaza?

Bárbara está en un poblado en la frontera de Rafah, con agua y alimentos racionado.

“Está en resguardo en una casa, en la casa de la familia de mi yerno, son aproximadamente 60 personas la familia, y pues están todos ahí en una casa, no tiene búnker no tiene sótano solamente la protección de Dios (…) las explosiones se escuchan en el fondo de nuestras conversaciones, inclusive hasta el sonido de los drones funcionan todas las 24 horas del día”, detalló el doctor Lango.

La doctora intenta huir con su marido, Zuleiman Alfayumi, quien era su traductor, del que se enamoró y con el que se casó en abril pasado. Pidieron ayuda a México para tener un futuro juntos.

Se activa la diplomacia mexicana para rescatar a Bárbara Lango

A diferencia de los cientos de paisanos rescatados de Israel en vuelos del Ejército, por este caso se activó a la diplomacia mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha pedido el salvoconducto para Bárbara y Zuleimán, pero Israel no está dispuesta a dejar salir a nadie del cerco de muerte que impuso a la Frontera de Gaza.

SRE hace llamado a Israel “porque aún la guerra tiene reglas”.

Ante este caso, la canciller mexicana Alicia Bárcena, en su intento por rescatar a Bárbara Lango, criticó el sábado en sus redes sociales la posición del gobierno israelí, al no permitir el puente humanitario, y afirmó que es urgente hacer un llamado a Israel “porque aún la guerra tiene reglas”, sostuvo la funcionaria.

El doctor Porfirio Lango lanzó también un llamado: “mi súplica al gobierno israelita es un cese al fuego, la apertura de un corredor humanitario en la frontera de Rafah y que las autoridades egipcias levanten sus barricadas y permiten el paso de los refugiados en este caso”.

Y es que miles de civiles están bajo fuego, bajo una metralla que no distingue edades, sexo ni nacionalidades, en una guerra que al parecer no tiene reglas.



