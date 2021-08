Por red de corrupción destituyen a director de hospital Balbuena

Ciudad de México. El gobierno capitalino ordenó la destitución del director de Hospital General Balbuena y del jefe de Servicios de Ortopedia, así como de personal médico por presunta corrupción, que se ventiló en la venta de material quirúrgico a pacientes en colusión con empresas externas.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que el área jurídica levantó actas administrativas y denuncias en contra de los presuntos responsables de lucrar con la salud de los pacientes.

Las autoridades ordenaron una investigación interna a fondo en el Hospital Balbuena, la cual se ampliara a otros hospitales que dependen del gobierno capitalino.

“El gobierno está obligado a dar medicamentos y material gratuito y tiene que existir, pero aquí la práctica que es terrible es que se obliga a depositar en una cuenta personal, lo cual muestra a las personas que están involucradas, es no lo vamos a permitir , no lo vamos a permitir, es algo que no se puede permitir y he pedido a la Contraloría no solamente a la Secretaria de Salud esta revisión de si hay personas externas que estén involucradas en una red de corrupción en los hospitales”, sentenció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Se investigarán irregularidades en otros hospitales: Oliva López

Se reconoce que hay otros hospitales con denuncias que han derivado en el despido de personal y en el caso de Balbuena se trabajara con lupa.

“Vamos a hacer una auditoria al servicio de Ortopedia además de un trabajo exhaustivo a otros hospitales para impedir que estas prácticas corruptas permanezcan, no estamos en la tesitura de tolerar en lo más mínimo esta situación”, señaló Oliva López Arellano secretaria de Salud.

La jefa de gobierno, pidió a la ciudadanía denunciar las irregularidades que se presenten en los hospitales de la Ciudad entre personal médico y empresas externas que actúan como una red de corrupción en la venta de medicamentos y equipo médico.