Caen tres por balacera en Iztapalapa que dejó un muerto y cinco heridos, incluido un niño de 5 años

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres, uno de ellos menor de edad, y a una mujer en la alcaldía Iztapalapa, luego de que presuntamente estuvieran relacionados con un ataque armado ocurrido el pasado 12 de marzo en esa misma demarcación, el cual dejó varias personas lesionadas y una víctima mortal.

De acuerdo con información de la policía, los tres individuos fueron asegurados en posesión de diversas dosis de droga, además de otros objetos que les fueron decomisados durante la intervención de los elementos de seguridad.

Ataque armado dejó cinco heridos y un hombre muerto en Iztapalapa

El ataque ocurrió el 12 de marzo en la alcaldía Iztapalapa, donde dos sujetos presuntamente realizaron disparos con arma de fuego contra varias personas. Como resultado de la agresión, cinco personas resultaron lesionadas.

Entre los heridos se encontraba un menor de apenas cinco años de edad, lo que generó preocupación por la gravedad del hecho. Asimismo, uno de los hombres que resultaron heridos durante el ataque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente perdió la vida debido a las lesiones provocadas por los disparos.

Tras perpetrar el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar. Según el reporte de las autoridades, inicialmente escaparon a bordo de una motocicleta. Más tarde, abordaron un vehículo con el objetivo de continuar su huida y evitar ser localizados.

Policías ubicaron a los presuntos responsables de balacera

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron ubicar a los presuntos implicados en los hechos después de labores de búsqueda y seguimiento, entre los caídos están dos hombres y una mujer.

Tras su captura, los oficiales realizaron una revisión preventiva y aseguraron varios objetos. Entre lo decomisado se encontraban 50 bolsas con marihuana, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.