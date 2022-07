Jaime Bonilla va al Senado, pese a petición de Sánchez Cordero

La presidenta de la Mesa Sirectiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que giró instrucciones para que el senador Jaime Bonilla no disfrute del uso de su oficina ni de sus prerrogativas como legislados, incluido su sueldo, hasta que no se resuelva su situación legal dictaminada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Él no sigue cobrando, no le están pagando hasta donde yo tengo conocimiento”, explicó la también ex ministra.

La legisladora reconoció haber hablado con Jaime Bonilla sobre este tema e incluso le recomendó abstenerse de asistir a la sesión del pleno mientras no se resolviera su situación legal.

“Yo le pedí que no se presentara, no se presentó a la sesión ni pasó lista ni tampoco lo hemos convocado. Eso sería un tema de que se le pidió se lo solicité que la verdad de las cosas pues que sea prudente para poder esperar a la resolución”, explicó.

Finalmente, Olga Sánchez Cordero respondió que giraría los oficios correspondientes para que se suspendan todas las prerrogativas que tiene como senador Jaime Bonilla hasta que su situación legal se aclare.

“Yo gire los oficios a la secretaría de servicios administrativos así que hasta donde yo sé están suspendidos los pagos”, sostuvo.

Jaime Bonilla acude en el Senado de la República

Previamente a esta entrevista, el senador Jaime Bonilla asistió a las instalaciones del Senado de la República e incluso se presentó en sus oficinas. Sin embargo, no hizo presencia en el pleno, en donde había dicho que asistirá, ahí fue entrevistado y aseguró que sí cobra su sueldo como senador y que en breve se resolverá su discrepancia con el tribunal electoral.

- Ya está por solucionarse. Creo que estamos a una semana de eso, dijo.

-¿Pero, digamos, hasta este momento usted sigue sin ser senador? se le preguntó.

- Yo soy senador.

¿Pero el Tribual no había determinado que hasta que no hubiera una resolución, pues que tendría que venir su suplente y no usted, senador?

- No está el suplente, no vino.

-¿Por eso, usted va a seguir?

- Yo soy senador, mientras que el Senado me lo permita.

-¿Y no le ha dicho nada la Mesa Directiva?

-El Senado me ratificó hoy como senador. Por eso estoy aquí.

-¿Va a participar hoy en la Permanente?

- Voy a ver si hay algún tema. Ya participé hoy temprano en la previa. Entonces ya se delinearon algunos temas, y si es pertinente lo haré.

-¿Va a pasar lista en la Permanente?

- No sé a qué horas se pase lista, yo tengo algunas personas que voy a recibir en la oficina. Ya estuve en la mañana en la previa.

-¿Es decir, usted viene a hacer su trabajo legislativo?

- Como todo Baja California me lo demanda, y me lo exige, además. Entonces, no es honorable devengar un salario si no estás trabajando.

-¿Ha estado devengando salarios, aunque no venga?

- No, no, no, digo, porque me están exigiendo que venga.

¿Qué dice la resolución del TEPJF en contra de Jaime Bonilla?

Cabe recordar que esta discrepancia entre ambos políticos se da después de que el 5 de mayo de este año, la Sala Regional de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el senador Jaime Bonilla y ex mandatario de Baja California no podría ejercer el cargo en el Senado de la República, pues estaría impedido legalmente para que el cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, resolución que Jaime Bonilla está impugnando por los medios legales correspondientes.

Jaime Bonilla Valdez se desempeñó como gobernador de Baja California desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, electo por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.