Una mujer embarazada fue brutalmente golpeada por su pareja en plena plaza comercial del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La agresión quedó registrada en video, y las imágenes muestran el momento en que el sujeto, identificado como Cristian ‘N’, ataca sin piedad a Karina, quien intentó evitar que él condujera en estado de ebriedad.

La Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación por el caso, que ha causado profunda indignación y exige justicia inmediata.

Video indigna en Jalisco: autoridades investigan agresión contra mujer embarazada

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre en la colonia Balcones de Santa María, cuando la víctima discutió con su pareja al impedirle manejar bajo los efectos del alcohol; la discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

“Yo corrí hacia la plaza, él me alcanzó y empezó a golpearme, me aventó al piso, me arrastró", relató Karina con voz entrecortada al recordar esos momentos de terror.

La mujer intentó refugiarse dentro del bar donde minutos antes convivían, pero el agresor volvió a alcanzarla y la derribó por las escaleras, propinándole nuevos golpes mientras ella suplicaba por su vida y la de su bebé.

“Le decía que estaba embarazada, que era su hijo, pero no le importó. Me decía que no le importaba que estuviera embarazada”, narró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VECINOS DE TOPILEJO DAN PALIZA A HOMBRE QUE AGREDIÓ Y ASALTÓ A UNA MUJER EMBARAZADA

Está #embarazada, pero eso no detuvo a este sujeto para golpearla.



En #Jalisco cámaras captaron el momento en que Cristian N. agredió a su pareja, Karina, luego de que ella se negara a dejarlo manejar en estado de ebriedad.



Los detalles con Fernando Roldan pic.twitter.com/CgqH2zcyuR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Gracias a la intervención de varios comensales, la víctima logró escapar y pedir ayuda. Sin embargo, hoy vive con miedo, pues asegura que Cristian N sigue enviándole mensajes amenazantes.

“Temo por mi seguridad y la de mi bebé. Si lo hizo sabiendo que estaba embarazada, es capaz de más”, advirtió.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que mantiene activa la carpeta de investigación con el folio 1588/2025, y que el agresor ya fue identificado. Mientras tanto, colectivos feministas y vecinos de la zona exigieron medidas cautelares para proteger a la víctima y evitar otro posible intento de agresión.

Este caso reaviva el reclamo urgente contra la violencia hacia mujeres embarazadas en México, un fenómeno que continúa creciendo y que en muchos casos termina en tragedia.