Sentencian a 20 años de prisión a exalcaldesa de Alvarado, Veracruz, por homicidio contra un miembro de su equipo

La exalcaldesa de Alvarado, Veracruz, Sara Luz “N”, fue declarada culpable del delito de homicidio doloso calificado y deberá enfrentar una pena de 20 años de prisión. La condena se dictó por los hechos cometidos en agravio de su exfuncionario, identificado con las iniciales M.M.C., quien se desempeñaba como su secretario particular.

Exalcaldesa en Alvarado, Veracruz, Sara Luz “N”, culpable del homicidio de su secretario particular

El caso se remonta al 3 de agosto de 2013, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en la colonia Lomas del Rosario, dentro del municipio de Alvarado. Las investigaciones concluyeron que el secretario particular fue privado de la vida por órdenes directas de Sara Luz “N”.

Tras un largo proceso judicial, el juez encontró elementos suficientes para dictar sentencia condenatoria dentro de la causa penal 50/2021. Desde el 2014 se encuentra recluida en el penal de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial tomó otras medidas severas, como la suspensión de derechos: La exalcaldesa vio suspendidos sus derechos civiles y políticos. Reparación del daño, pues se estableció un pago por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

Trayectoria política y escándalos de Sara Luz “N”

Sara Luz Herrera Cano ocupó la alcaldía del municipio de Alvarado, en la costa central de Veracruz, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013. Su carrera política se vio abruptamente truncada cuando se emitieron órdenes de aprehensión en su contra poco después de que concluyó su mandato.

La exalcaldesa fue detenida a principios de enero de 2014 mientras se dirigía a su domicilio. Su captura se convirtió en un escándalo político de gran magnitud, pues ocurrió tras una denuncia en su contra.

Tres personas detenidas como autores materiales del asesinato de su secretario particular la señalaron como la autora intelectual del crimen, lo que llevó a la Fiscalía a abrir la investigación en su contra.

Además del delito de homicidio, la exedil ha sido señalada y/o investigada por otros delitos relacionados con su función pública, incluyendo peculado y abuso de autoridad.

Tras su detención, la defensa de la exalcaldesa interpuso recursos como el amparo para intentar trasladar el asunto del fuero común al fuero federal, pero la exfuncionaria ha permanecido en prisión desde su detención.