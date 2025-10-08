Acuchillan a repartidor de refrescos para perpetrar asalto en la GAM; estaba surtiendo tienda

Un repartidor de una empresa refresquera fue apuñalado en el brazo por un delincuente que intentó asaltarlo justo después de que la víctima terminara de surtir una tienda en la colonia Zona Escolar, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La rápida denuncia del trabajador permitió que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes se encontraban en labores de patrullaje, capturaran al presunto responsable, un exconvicto con un largo historial de robos, a pocos metros del lugar del ataque.

¿Cómo fue el asalto en la GAM? Así acuchillaron a chofer repartidor

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Tenayuca Chalma y Paseo El Arbolillo. El repartidor, un hombre de 45 años, relató a los policías que, justo después de abastecer un local, fue interceptado por un sujeto que empuñaba un cuchillo y le exigió el dinero de las ventas.

Al oponerse al asalto, el delincuente lo agredió, provocándole una herida en el antebrazo derecho, para después arrebatarle el efectivo y huir.

A pesar de su herida, el trabajador logró solicitar ayuda de inmediato a unos oficiales de la SSC CDMX que patrullaban la zona, proporcionándoles una descripción detallada del agresor. Los policías iniciaron la búsqueda y localizaron al sospechoso metros más adelante.

Luego de realizarle una revisión, le encontraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo y el dinero en efectivo que la víctima reconoció como de su propiedad.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC detuvieron a un sujeto, por su probable participación en el robo de dinero en efectivo al repartidor de una empresa refresquera, en calles de la colonia #ZonaEscolar, de @TuAlcaldiaGAM.



Los hechos ocurrieron cuando los uniformados… pic.twitter.com/Cc4Eb5CrLN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 8, 2025

Asaltante de la GAM ya tiene antecedentes por robos en CDMX

El detenido, de 37 años, resultó ser un delincuente con un largo historial. Un cruce de información reveló que cuenta con:



Un ingreso al Sistema Penitenciario en el año 2012 por Robo agravado calificado .

en el año 2012 por . Una presentación ante el Ministerio Público en 2024 por Robo a negocio.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de robo con violencia y lesiones.