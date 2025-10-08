Logo InklusionSitio accesible
¡Atención! SEP suspende clases presenciales en Puebla y Veracruz por riesgo de lluvias torrenciales

Ante las lluvias intensas por perturbación ciclónica, la SEP suspende clases en Puebla (8 y 9 de octubre) y en los 212 municipios de Veracruz este miércoles.

SEP suspende clases Puebla Veracruz lluvias torrenciales tormenta tropical Jerry
Ante las lluvias intensas por perturbación ciclónica, la SEP suspende clases en Puebla (8 y 9 de octubre) y en los 212 municipios de Veracruz este miércoles.|CONAGUA
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
La SEP suspende clases presenciales en Puebla y Veracruz por lluvias intensas. Más de 5 mil escuelas en Puebla y los 212 municipios de Veracruz cancelan actividades para proteger a estudiantes y personal ante el riesgo de tormentas torrenciales e inundaciones.

SEP suspende clases en Puebla: municipios afectados y actividades a distancia

En Puebla, la SEP suspende clases en un total de 5 mil 875 escuelas, abarcando municipios de las sierras Norte y Nororiental, como Chignahuapan, Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec, entre otros.

La dependencia estatal informó que las actividades educativas se realizarán a distancia mediante tareas, libros de texto y guías académicas correspondientes al nivel de cada estudiante, desde preescolar hasta educación superior; la reanudación de clases presenciales está prevista para el 10 de octubre, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

Veracruz también detiene clases presenciales: medidas preventivas ante lluvias intensas

Por su parte, en Veracruz, la SEP suspende clases en los 212 municipios de la entidad este miércoles 8 de octubre; la medida se tomó en sesión virtual del Comité Estatal de Emergencias, tras analizar el pronóstico de lluvias intensas y el mantenimiento de la Alerta Gris y SIATVer en Fase Organización.

Las autoridades veracruzanas mantienen desplegados a los equipos de los tres órdenes de gobierno para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse en las zonas más afectadas.

Ante la suspensión de clases en Puebla y Veracruz, la SEP pidió a madres, padres, tutores y docentes estar atentos a los avisos oficiales y priorizar la seguridad de la comunidad educativa.

Los especialistas meteorológicos señalan que las lluvias continuarán en ambos estados durante los próximos días, con posible formación de inundaciones y riesgos en vialidades.

Estudiantes y familias deberán mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SEP y de Protección Civil, mientras se espera que el regreso a las aulas sea seguro a partir del 10 de octubre.

