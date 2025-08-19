Vecinos de Topilejo dan paliza a hombre que agredió y asaltó a una mujer embarazada

Hartos de la delincuencia, vecinos del pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, tomaron la justicia por su propia mano y sometieron a un hombre de 38 años, a quien acusaron de haber asaltado y amenazado con una navaja a una mujer con siete meses de embarazo, en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al presunto ladrón golpeado en la banqueta, luego de ser interceptado por la comunidad. Ante esta situación, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) intervinieron para evitar un linchamiento y detuvieron formalmente al sospechoso.

¿Qué pasó en San Miguel Topilejo? Vecinos golpean a asaltante de mujer embarazada

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, una mujer de 35 años y con un embarazo avanzado de siete meses, fue interceptada por el sujeto en la calle Capulín, en el Pueblo de San Miguel Topilejo. El hombre la amagó con un objeto punzocortante para despojarla de sus pertenencias.

Tras el asalto, los gritos de la víctima o testigos alertaron a los vecinos de la zona, quienes se organizaron rápidamente y lograron darle alcance al presunto ladrón. La comunidad lo retuvo y, como se observa en las imágenes difundidas, lo golpearon en un acto de justicia por propia mano.

Alertados por el C2 Sur sobre una “detención ciudadana” en curso, los policías de la SSC llegaron al lugar. En el sitio, encontraron al sujeto retenido por una multitud y a la víctima, quien lo señaló directamente como su agresor.

Policías de la CDMX dialogan y se llevan al asaltante de Tlalpan

De acuerdo con el comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad, los oficiales dialogaron con los vecinos para calmar los ánimos y resguardar la integridad física del sospechoso, logrando que se los entregaran.

Al realizarle una revisión preventiva, le encontraron entre sus ropas una navaja, así como una cadena de plata y dinero en efectivo, presuntamente robados a la víctima.

El hombre de 38 años fue detenido formalmente, informado de sus derechos, y presentado ante el agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica por el delito de robo con violencia.