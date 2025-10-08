“¿En qué momento te di mi consentimiento? ¡Nunca!”: Gisele Pelicot contra su agresor sexual

Gisele Pelicot, símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia, enfrentó este miércoles 8 de octubre de 2025 al único hombre que apeló su condena por el Caso de las violaciones de Mazan, un proceso que ha sacudido a la nación gala”, además de que reabrió el debate acerca del consentimiento y la justicia hacia las víctimas.

⚖️ Viols de Mazan: "A quel moment je vous ai donné le consentement ? Jamais !", a lancé Gisèle Pelicot à Husamettin Dogan. Avant d'ajouter, face à un accusé qui s'enfonce dans le déni malgré des preuves vidéos accablantes: "Assumez votre acte, j’ai honte pour vous !".

L'article:… pic.twitter.com/fKBVFR0Bqf — Agence France-Presse (@afpfr) October 8, 2025

¿Qué ocurrió durante la audiencia del caso Pelicot?

El acusado, Husamettin Dogan, llegó al tribunal cubierto con una mascarilla, además de que negó los cargos, todo esto a pesar de la existencia de videos incriminatorios. Durante la tercera jornada del juicio, el tribunal francés proyectó 14 grabaciones en las que se observa a Gisele Pelicot inconsciente y sin reacción alguna mientras era agredida sexualmente: “¿En qué momento te di mi consentimiento? ¡Nunca!”, exclamó la víctima al dirigirse al acusado ante el silencio de la sala.

Dogan, por su parte, alegó que fue “manipulado por el exesposo de Pelicot, Dominique Pelicot”, además de que reiteró que “Nunca he violado a nadie”. Sin embargo, los fiscales aseguran que el material grabado constituye prueba contundente de abuso sexual cometido en 2019.

🇫🇷 FLASH | "C'est un violeur et ça restera un violeur" a lancé Gisèle Pélicot à Husamettin Dogan, seul condamné qui a maintenu l’appel de sa condamnation. Elle ajoute : "Assumez votre acte, j’ai honte pour vous !", pic.twitter.com/sfUzYFhNeL — Cerfia (@CerfiaFR) October 8, 2025

Apoyo y solidaridad con Gisele Pelicot en las afueras del tribunal

Mientras el proceso se desarrollaba, decenas de personas hicieron fila para asistir a la audiencia en señal de respaldo a la víctima: “Es apoyo, es rabia y también la necesidad de cambiar las cosas”, declaró Cathy Aberdam, una especialista en lenguaje y originaria de Nîmes.

Por su parte, el profesor jubilado Roland Veuillet, quien también acudió al lugar, dijo visiblemente conmovido: “Vine a mostrar solidaridad. Lo que ella vivió fue horrible, terrible”.

El impacto del caso Pelicot y el veredicto pendiente

Este juicio no solo busca justicia para Gisele Pelicot, sino que pone en el centro del debate europeo la urgencia de reforzar la protección hacia las víctimas de violencia sexual; ¿será este caso un punto de inflexión para la justicia en Francia?

El caso Pelicot se ha convertido en un referente del movimiento feminista francés, al exponer las dificultades que enfrentan las víctimas de agresiones sexuales en los tribunales. De ser hallado culpable nuevamente, Husamettin Dogan podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El veredicto final se espera este jueves 9 de octubre de 2025.

